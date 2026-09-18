Francia refuerza seguridad ante amenazas rusas mientras Trump planea base en Polonia

Buenos Aires, 18 septiembre (NA) — El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha dado instrucciones para implementar medidas que salvaguarden las infraestructuras críticas y las instalaciones de la industria de defensa de su nación frente a lo que ha calificado como "ataques híbridos rusos", según reportes de medios internacionales.

Macron enfatizó que la amenaza proveniente de Moscú ha aumentado en las últimas semanas, tal como fue indicado en el portal France 24. Durante una conferencia de prensa, el líder francés mencionó: "En las últimas semanas, la amenaza -en particular la amenaza híbrida rusa- a la que se enfrentan los europeos y Francia se ha intensificado". Esta declaración fue realizada tras una reunión en París con líderes de distintos partidos políticos, donde se abordaron los recientes acontecimientos en el ámbito internacional.

Macron subrayó que las operaciones encubiertas de Rusia representan un riesgo creciente para Europa. En este contexto, un medio alemán ha reportado que recientemente se encontró un dron estrellado cerca del aeródromo de la Fuerza Aérea en Wunstorf, en el noroeste de Alemania.

La investigación sobre el origen del dron está en curso, según la información proporcionada por Bild. Este hallazgo ha generado inquietud en el país europeo sobre la posible implicancia de las actividades rusas en la región.

Por otro lado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que se han logrado avances importantes para la pronta creación de una base militar en Polonia. En una publicación en Truth Social, Trump afirmó: "Si esto se hace realidad, la ubicación se anunciará muy pronto. Será un paso histórico para nuestra gran alianza entre Estados Unidos y Polonia".

Asimismo, el presidente polaco, Karol Nawrocki, expresó que su país está dispuesto a "continuar" los "esfuerzos por fortalecer la cooperación en materia de defensa", según la información del sitio Sputnik News.

Agencia NA