FOTO: Córdoba: detienen a padres de bebé de 28 días con fracturas y cocaína en sangre

Buenos Aires, 18 septiembre (NA) – En la provincia de Córdoba, dos jóvenes fueron detenidos tras ser acusados de provocar fracturas de cráneo a su bebé de apenas 28 días. Los análisis realizados confirmaron que el pequeño presentaba cocaína en sangre después de ser ingresado en un hospital.

El alarmante hecho ocurrió en la localidad de Balnearia, donde los padres llevaron al menor al hospital de San Francisco debido a un cuadro de cianosis e insuficiencia respiratoria.

Por la gravedad de su estado, el bebé fue trasladado al Hospital Materno Neonatal de la capital cordobesa, donde se identificaron las lesiones sufridas.

Los estudios revelaron que el niño tenía cocaína en sangre y presentaba fracturas en el cráneo y en un omóplato, según informó el medio El DoceTv.

Ante esta situación, el fiscal de Morteros, Francisco Paigés, ordenó la detención inmediata de la madre, de 26 años, y del padre, de 33.

"Las lesiones son recientes y de larga data, es decir, de más de 48 horas, lo cual me permite entender que ninguno de los padres sería ajeno al hecho", explicó el fiscal.

Las autoridades sanitarias han indicado que el estado de salud del niño es grave, aunque sigue con vida. Por lo tanto, los adultos enfrentan cargos por lesiones graves calificadas.

Se informó que la madre tiene dos hijos de 10 y 12 años de una relación anterior, quienes ahora se encuentran bajo el cuidado de una abuela.