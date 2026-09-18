Luis Juez, durísimo por discapacidad en el Presupuesto: "Es de una impericia monstruosa"

El senador nacional por Córdoba, Luis Juez, analizó sin casette el escenario político tras la sesión en el Congreso. Con un tono crítico hacia la gestión del borrador presupuestario y una firme defensa de las herramientas para el ahorro formal, el legislador cordobés dejó definiciones contundentes sobre los temas que sacuden la agenda nacional.

Cruce por discapacidad: "Es de una impericia monstruosa"

La controversia generada alrededor del apartado sobre discapacidad y las partidas para las universidades en el proyecto de Presupuesto provocó una dura reacción por parte de Juez, alineándose con los reclamos vertidos en las últimas horas por la propia ministra Patricia Bullrich.

El senador reveló sus gestiones con referentes del oficialismo antes de que se conociera la letra chica: "El día miércoles le dije a Gabriel Bornorini: 'Gabi, tengamos cuidado con el tema de la ley de discapacidad, que es un tema delicado'. Me dijo que me quedara tranquilo, que la idea era ir con la ley como está. Bueno, eso no tiene nada que ver con lo que se mandó en el Presupuesto".

Al analizar el impacto político de recortar en una materia tan sensible, el legislador no ahorró calificativos: "Quiero entender que hay una mala comunicación y que es un borrador que se va a corregir. Aparte de tirarse un tiro en el pie, sobre esta piedra ya tropezamos varias veces. Regalarle una bandera a tipos que no tienen escrúpulos y cometer un error así es de una impericia monstruosa".

En esa línea, remarcó la falta de empatía histórica de amplios sectores de la oposición que hoy se embanderan con la causa: "He visto tipos que en 25 años nunca se calentaron por nada, nunca tuvieron empatía y siempre las pensiones se las dieron a punteros políticos; hoy son los principales abanderados".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Inocencia fiscal: "Si la gente no confió en el peso, la culpa es de la política"

En el plano económico, Juez respaldó la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal —sancionada en la Cámara Alta por 44 votos a favor y 23 en contra—, cuyo objetivo primordial es reincorporar al circuito financiero los ahorros en moneda extranjera no declarados.

"Ayer escuchaba como algunos con mucho cinismo cuestionaban si la gente termina ahorrando en dólares. Si la gente no confió en el peso durante los últimos 70 años, es porque la política hizo muy mal las cosas", enfatizó el senador.

A su vez, recordó los antecedentes de inestabilidad jurídica e institucional: "El corralito o las pesificaciones asimétricas no fueron un invento nuestro. Somos el segundo país del mundo después de Rusia que tiene mayor ahorro en dólares fuera del sistema formal".

Respecto a la operatividad del régimen, Juez consideró que se trata de una oportunidad de resguardo para los contribuyentes: "Creo que hay una posibilidad de que la gente pueda entender que es mucho menos riesgoso que tenerlo en el sistema financiero viniendo a blanquear ese recurso que ha sido el ahorro de toda la vida, que tenerlo abajo del colchón exponiéndolo a que tenga alguna desgracia".

Finalmente, sobre el riesgo de que la medida sea aprovechada por fondos provenientes de actividades ilícitas, aclaró que la norma excluye taxativamente a los representantes de la función pública: "Los funcionarios políticos no pueden acceder, está expresamente vedado. Los mecanismos de control en la ley están blindados, pero su efectividad también depende de la voluntad real de ARCA y los organismos de recaudación para poner la lupa y controlar".