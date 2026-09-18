Paro en hospitales nacionales de Córdoba: sólo atienden urgencias y emergencias
La medida afecta este viernes a la Maternidad Nacional y al Hospital Nacional de Clínicas. Los trabajadores anticiparon otra huelga de 24 horas para el martes 22 de septiembre.
18/09/2026 | 08:07Redacción Cadena 3
FOTO: El Hospital Nacional de Clínicas, en Córdoba. (Foto: archivo/ilustrativa)
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Radioinforme 3
Los trabajadores de los hospitales nacionales de Córdoba realizan este viernes un paro por 24 horas en reclamo de respuestas salariales y presupuestarias por parte del Gobierno nacional.
La medida alcanza a la Maternidad Nacional y al Hospital Nacional de Clínicas, donde la atención se encuentra reducida a guardias mínimas para urgencias y emergencias.
Rosa, enfermera del Hospital Nacional de Clínicas, explicó a Cadena 3 que la protesta se desarrolla ante la falta de avances en las negociaciones que se llevan adelante a nivel nacional.
"Se está paralizando la actividad hoy, 18 de septiembre, y también el 22. Estamos con guardias mínimas por la falta de respuestas", señaló.
La trabajadora pidió a los pacientes que tengan turnos programados para este viernes que no concurran a los establecimientos, debido a que durante la jornada sólo se atenderán situaciones urgentes.
Además, confirmó que el próximo martes 22 de septiembre se realizará otro paro de 24 horas bajo la misma modalidad, con guardias mínimas y atención exclusiva de emergencias y urgencias.
Informe de Lucía González.
Lectura rápida
¿Qué? Los trabajadores de los hospitales nacionales de Córdoba realizan un paro de 24 horas.
¿Quién? Los trabajadores de la Maternidad Nacional y el Hospital Nacional de Clínicas.
¿Cuándo? El paro se lleva a cabo el 18 de septiembre y se repetirá el 22 de septiembre.
¿Dónde? En la Maternidad Nacional y el Hospital Nacional de Clínicas en Córdoba.
¿Cómo? Con guardias mínimas, atendiendo solo urgencias y emergencias.
¿Por qué? Por la falta de respuestas salariales y presupuestarias del Gobierno nacional.