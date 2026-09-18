Rosario endureció las sanciones a comercios que permiten vapear en espacios cerrados

FOTO: La Sociedad Argentina de Pediatría advierte sobre el uso de vapers en adolescentes

Los responsables de establecimientos con atención al público podrán recibir multas de hasta 1.900 unidades fijas, clausuras y hasta la pérdida de la habilitación comercial si permiten el uso de cigarrillos electrónicos, vapeadores u otros dispositivos similares dentro de espacios cerrados.

La modificación fue propuesta por el concejal de La Libertad Avanza Lautaro Enríquez y aprobada por el Concejo Municipal. La normativa incorpora estos dispositivos al Código de Convivencia Ciudadana y alcanza a comercios, industrias, empresas de servicios e instituciones, que ya estaban contemplados por las restricciones para el consumo de cigarrillos y otros productos elaborados con tabaco.

La nueva redacción incluye expresamente a los cigarrillos electrónicos, productos de tabaco calentado, vaporizadores personales y otros sistemas destinados al consumo de tabaco o nicotina. La primera infracción podrá ser sancionada con una multa de entre 25 y 200 unidades fijas, mientras que ante una primera reincidencia el monto podrá ubicarse entre 75 y 375 unidades.

En caso de una segunda reincidencia, la multa podrá llegar a 1.900 unidades fijas y el municipio podrá disponer la clausura del establecimiento por un período de entre 10 y 15 días. A partir de una tercera reincidencia, además de la sanción económica, podrá resolverse la caducidad de la habilitación comercial.

La disposición apunta a los titulares o responsables de los establecimientos que permitan estas prácticas en espacios cerrados. De esta manera, la obligación de hacer cumplir la normativa no recae únicamente sobre quien utiliza el dispositivo, sino también sobre quienes están a cargo del lugar.