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¿Vos qué ves? Un chofer dice haber filmado un hecho paranormal en su colectivo

El conductor de la línea 581 de Mar del Plata grabó una extraña silueta humana en los asientos del fondo cuando el interno estaba vacío. El video causó furor en TikTok.

18/09/2026 | 09:52Redacción Cadena 3

Perspectiva Buenos Aires

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Captura de video.

FOTO: Captura de video.

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Un chofer del transporte urbano de Mar del Plata se volvió viral en las últimas horas tras captar lo que él considera una perturbadora secuencia en la unidad que conducía durante su turno nocturno. 

Al apagar los flashes interiores del colectivo, una misteriosa silueta aparecía sentada en la parte trasera del vehículo, a pesar de que viajaba completamente solo.

El insólito episodio ocurrió a bordo de un interno de la línea 581. El conductor, identificado en TikTok como @tomyarregu, notó la presencia de la figura mientras hacía su recorrido habitual. 

Para registrar lo que estaba ocurriendo, encendió y apagó las luces del transporte varias veces frente a la cámara: con la unidad iluminada la hilera de asientos lucía vacía, pero al quedar a oscuras se proyectaba una sombra con la forma clara de una persona sentada.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La publicación no tardó en volverse un fenómeno viral en las redes sociales, superando rápidamente las 722 mil reproducciones y acumulando más de 56 mil "me gusta".  

Entre el asombro y el humor, los usuarios inundaron la publicación con miles de comentarios.  

"El fantasma pidiendo que te apures para llegar rápido a la casa", "Poné canciones de Floricienta para que se pase el miedo" y "Dejá de jugar con la luz y llevalo al cementerio", fueron algunas de las respuestas más destacadas de la comunidad.

/Inicio Código Embebido/

@tomyarregu #miedo ? sonido original - tomy arregui??

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con el chofer del transporte urbano? Un chofer de Mar del Plata grabó una misteriosa silueta en su colectivo durante su turno nocturno.

¿Quién es el conductor que hizo la grabación? El conductor se identifica en TikTok como @tomyarregu.

¿Cuándo sucedió el insólito episodio? Ocurrió durante un turno nocturno del transporte urbano.

¿Dónde se registró la misteriosa silueta? En la parte trasera de un colectivo de la línea 581.

¿Por qué se volvió viral la publicación? Superó las 722 mil reproducciones y acumuló más de 56 mil "me gusta" en redes sociales.

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