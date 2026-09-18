Ganó $51 millones en un sitio de apuestas ilegal y no le pagaron el premio: "Me bloquearon"

Hernán denunció que una plataforma de apuestas online no le pagó un premio superior a los 51 millones de pesos que, según aseguró, obtuvo tras acertar una combinada de 13 partidos. “Yo hice una apuesta de 6.000 pesos”, contó en Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario, y explicó que el monto final se disparó por la cantidad de resultados acertados.

El hombre contó que hace tres años utiliza Ganemos.net y que hasta ahora había cobrado otras apuestas sin inconvenientes. “Ya he ganado, he tenido acierto y me han pagado al instante, al otro día. Nunca tuve problema”, relató. Según explicó, primero deposita el dinero y, una vez que la plataforma acredita el importe, puede realizar la jugada.

En esta oportunidad, Hernán combinó 13 partidos de fútbol y tenis de distintas partes del mundo. El último encuentro que necesitaba acertar era Huracán-Racing. “Cuando hizo el segundo gol Huracán, la agarré a mis dos hijas, las abracé, las besaba y lloraba”, contó sobre el momento en que creyó haber ganado el premio.

El denunciante aseguró que, una vez terminado el partido, la aplicación le acreditó el dinero. “La aplicación me ingresó el dinero que yo había ganado”, sostuvo. Sin embargo, cuando quiso disponer del premio, afirmó que desde el sitio le informaron que no se lo pagarían porque el monto era demasiado elevado.

Hernán remarcó que la plataforma nunca le había advertido que su jugada superaba un límite. “En ningún momento me la bloqueó y me dijo: ‘No, excede el límite’. Al contrario, la apuesta fue realizada y todo”, afirmó. También contó que después de reclamar le bloquearon el acceso a su cuenta y le enviaron un enlace para continuar jugando en otra plataforma.

El hombre realizó una denuncia en un centro de denuncias de Santa Fe y aseguró que conserva los chats, comprobantes de transferencias y capturas de pantalla. “Tengo todo. Tengo los chats, tengo las transferencias, tengo fotos de todo”, dijo. También contó que consultó el caso con un abogado.

Sobre el final, Hernán explicó por qué decidió hacer público su reclamo: “Que por lo menos conozcan que esta gente me estafó, que no hay que jugar en esa”. Y agregó: “A mí me duele, me entendés, porque estoy sin trabajo, tengo dos nenes a cargo”. La situación denunciada deberá ser investigada para determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.



Entrevista de Alberto Lotuf.