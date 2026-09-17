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Valentina Casanello, esgrimista rosarina: "Competir de local me lo llevo para siempre"

“Me enganché y seguí. Y bueno, mirá, acá estoy”, contó durante una entrevista con Cadena 3 desde el Estudio Federal Sancor Seguros en el Parque Independencia de Rosario.      

17/09/2026 | 23:25Redacción Cadena 3

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Valentina Casanello, esgrimista rosarina pasó por el Estudio Federal Sancor Seguros.

FOTO: Valentina Casanello, esgrimista rosarina pasó por el Estudio Federal Sancor Seguros.

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  1.

    Audio. Valentina Cassanello, esgrimista que compite en los Juegos Suramericanos, pasó por Cadena 3.

    Juegos Suramericanos

    Episodios

Valentina Casanello tiene 19 años, es rosarina y esgrimista. Llegó al deporte a los 9, en una colonia de vacaciones de GER. “En una actividad era la esgrima y me enganché. Después mis papás fueron a averiguar y ahí seguí. Y bueno, mirá acá estoy”, contó a Viva la Radio por Cadena 3 Rosario desde el Estudio Federal Sancor Seguros instalado en el Parque Independencia.

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Explicó que la esgrima es un deporte de combate por puntos: primero hay fases de grupos, luego eliminación directa, y los combates son a 5 puntos en la fase inicial y a 15 en la definición.

Su rutina es exigente: “Entrenamos de lunes a sábados, con gimnasio, técnica y lo que llamamos tirar. Son capaz 5 horas en el club, todos los días sin excepción. Con los estudios es complicado coordinar, pero se puede. El tema es ser constante”.

Sobre competir en Rosario, con estadios llenos y miles de personas, fue enfática: “Nosotros solemos viajar y nunca el apoyo es para nosotros. Ahora, ser locales y sentir el aliento de la gente es una experiencia que me llevo para siempre”.

También habló de las dificultades económicas de los deportistas amateurs: “Hay que elegir a qué torneo ir y a qué torneo no. Yo tengo apoyo del SENAR, pero no todos lo tienen. Es gente que entrena igual y por ahí no consigue resultados”.

Valentina termina este año su etapa juvenil y apunta al Sudamericano de Medellín, donde buscará el oro. Después vendrá una gira por España e Italia y, más adelante, el Panamericano.

Sobre el legado de los Juegos, se mostró optimista: “Me encanta que queden las obras. Todo este movimiento va a hacer que crezca mucho el deporte, incluso los que no son tan conocidos”. Y dejó una invitación: “Que se animen, que vayan a cualquier estadio, que pregunten. Hay un montón de deportes para descubrir”.

Entrevista de Cecilia Moro.

Lectura rápida

¿Quién es Valentina Casanello?
Es una esgrimista rosarina de 19 años que comenzó a practicar esgrima a los 9 años en una colonia de vacaciones de GER.

¿Qué tipo de deporte es la esgrima?
Es un deporte de combate por puntos, con fases de grupos y eliminación directa.

¿Cuántas horas entrena Valentina a la semana?
Entrena aproximadamente 5 horas diarias, de lunes a sábados, incluyendo gimnasio y técnica.

¿Qué desafíos enfrentan los deportistas amateurs?
Enfrentan dificultades económicas y deben elegir a qué torneos asistir, ya que no todos reciben apoyo, como el que ella tiene del SENAR.

¿Cuáles son sus próximos objetivos deportivos?
Apunta al Sudamericano de Medellín y tiene planes de una gira por España e Italia, seguido por el Panamericano.

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