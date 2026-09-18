Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este viernes 18 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en la provincia de Córdoba.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Córdoba es de nubes cubiertas, con una temperatura actual de 16°. La sensación térmica es de 16°, y la humedad se encuentra en un 68%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 4 m/s desde el este.

El clima hoy viernes 18 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 26°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un viento de 4 m/s y una humedad del 68%. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente nublado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba se presentarán con temperaturas que oscilarán entre los 13° y los 34°. El sábado 19 se espera una mínima de 16° y una máxima de 26°, con cielo cubierto. El domingo 20, la mínima será de 16° y la máxima alcanzará los 30°, manteniendo el cielo nublado. Para el lunes 21, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 20°, con cielo cubierto. El martes 22, se prevé una mínima de 13° y una máxima de 26°, con cielo despejado. Finalmente, el miércoles 23, la mínima será de 16° y la máxima de 34°, con algunas nubes dispersas.