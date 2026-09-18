Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este viernes 18 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Rosario muestra nubes sobrecargadas. La temperatura actual es de 16°, con una sensación térmica de 16°. La humedad se encuentra en un 71%, lo que genera un ambiente algo pesado. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 4 m/s desde el este-noreste, y la presión atmosférica es de 1022 hPa.

El clima hoy viernes 18 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 25°. A lo largo del día, el cielo permanecerá mayormente nublado, sin probabilidades de lluvias. La humedad se mantendrá en niveles altos, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada. El viento continuará soplando a una velocidad moderada, lo que podría ofrecer algo de alivio en las horas más cálidas.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario se presentan con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. Para el sábado 19 de septiembre, se anticipa un cielo despejado, con una mínima de 17° y una máxima de 30°. El domingo 20, se prevén lluvias ligeras, con temperaturas que oscilarán entre 12° y 28°. El lunes 21, el cielo estará nublado, con mínimas de 10° y máximas de 23°. El martes 22, se espera un clima parcialmente nublado, con mínimas de 10° y máximas de 26°. Finalmente, el miércoles 23, el pronóstico indica cielos con nubes dispersas, con mínimas de 14° y máximas de 28°.