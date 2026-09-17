Paro universitario: fracasó la paritaria y no habrá clases viernes ni lunes en UNR

FOTO: Reclamo de COAD (Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR).

La paritaria nacional universitaria volvió a fracasar. Este jueves 17 de septiembre, el Gobierno nacional presentó una propuesta de actualización salarial del 3%, la misma que ya había sido rechazada por todas las representaciones gremiales.

El porcentaje está muy lejos del 33% de aumento que, según los gremios, debería implementarse conforme a la Ley de Financiamiento Universitario.

Ante esa situación, el Frente Sindical Universitario resolvió realizar un paro nacional los días 18 y 22 de septiembre y convocar a una marcha federal universitaria para el 15 de octubre. Desde COAD calificaron la propuesta oficial como “una nueva falta de respeto y un atropello a los trabajadores de las Universidades Nacionales”.

El comunicado gremial sostiene que las medidas de fuerza aisladas resultan insuficientes para reinstalar el conflicto universitario en la discusión social y forzar al Gobierno a cumplir la ley conquistada en las aulas y en las calles. Por eso, llamaron a “redoblar la lucha con un plan de acción contundente y forjado desde las bases”.

En ese marco, desde COAD cuestionaron la convocatoria del Plenario de Secretarios Generales de CONADU para el 28 de septiembre, al considerar que queda “muy alejada cuando el conflicto se encuentra en un momento decisivo”.

La organización también llamó a los docentes a seguir votando la consulta nacional el viernes 18, lunes 21 y martes 22 inclusive. La urna estará disponible en la sede de Coad de 8 a 20 horas para que todos los docentes puedan decidir cómo continuará el plan de lucha.