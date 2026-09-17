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Paro universitario: fracasó la paritaria y no habrá clases viernes ni lunes en UNR

El Frente Sindical Universitario rechazó la propuesta del Gobierno nacional, que ofreció una actualización del 3% frente al 33% que establece la Ley de Financiamiento Universitario. Coad se adhiere.    

17/09/2026 | 19:45Redacción Cadena 3

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Reclamo de COAD (Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR).

FOTO: Reclamo de COAD (Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR).

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La paritaria nacional universitaria volvió a fracasar. Este jueves 17 de septiembre, el Gobierno nacional presentó una propuesta de actualización salarial del 3%, la misma que ya había sido rechazada por todas las representaciones gremiales.

El porcentaje está muy lejos del 33% de aumento que, según los gremios, debería implementarse conforme a la Ley de Financiamiento Universitario.

Ante esa situación, el Frente Sindical Universitario resolvió realizar un paro nacional los días 18 y 22 de septiembre y convocar a una marcha federal universitaria para el 15 de octubre. Desde COAD calificaron la propuesta oficial como “una nueva falta de respeto y un atropello a los trabajadores de las Universidades Nacionales”.

El comunicado gremial sostiene que las medidas de fuerza aisladas resultan insuficientes para reinstalar el conflicto universitario en la discusión social y forzar al Gobierno a cumplir la ley conquistada en las aulas y en las calles. Por eso, llamaron a “redoblar la lucha con un plan de acción contundente y forjado desde las bases”.

En ese marco, desde COAD cuestionaron la convocatoria del Plenario de Secretarios Generales de CONADU para el 28 de septiembre, al considerar que queda “muy alejada cuando el conflicto se encuentra en un momento decisivo”.

La organización también llamó a los docentes a seguir votando la consulta nacional el viernes 18, lunes 21 y martes 22 inclusive. La urna estará disponible en la sede de Coad de 8 a 20 horas para que todos los docentes puedan decidir cómo continuará el plan de lucha.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en la paritaria nacional universitaria? La paritaria nacional universitaria fracasó al rechazar el Gobierno nacional una propuesta de actualización salarial del 3%.

¿Quiénes están involucrados en este conflicto? El conflicto involucra al Gobierno nacional y a las representaciones gremiales, especialmente al Frente Sindical Universitario y a COAD.

¿Cuándo se realizarán las medidas de fuerza? Se realizará un paro nacional los días 18 y 22 de septiembre y una marcha federal universitaria el 15 de octubre.

¿Dónde se llevará a cabo la consulta nacional? La consulta nacional se llevará a cabo en la sede de Coad de 8 a 20 horas los días 18, 21 y 22 de septiembre.

¿Por qué los gremios consideran insuficiente la propuesta del Gobierno? Los gremios consideran que la propuesta del 3% está muy lejos del 33% de aumento que debería implementarse según la Ley de Financiamiento Universitario.

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