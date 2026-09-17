En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Argentina

En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Rosario

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Detenido el último integrante de una banda que atacaba a choferes de aplicaciones en Buenos Aires

Formaba parte de una banda que atacaba a trabajadores del sector en la Ciudad y Provincia.

17/09/2026 | 19:03Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Detenido el último integrante de una banda que atacaba a choferes de aplicaciones en Buenos Aires

FOTO: Detenido el último integrante de una banda que atacaba a choferes de aplicaciones en Buenos Aires

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 17 de septiembre (NA) -- En un operativo reciente, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) lograron la captura del último miembro de una organización criminal que se encontraba prófugo.

El detenido, un hombre de 27 años con antecedentes por homicidio, fue trasladado a sede judicial para prestar declaración indagatoria. Enfrenta cargos por asociación ilícita y robo con armas.

Este individuo fue arrestado en Virrey del Pino, en el partido de La Matanza, y se le atribuye la participación en el asesinato de un chofer de la aplicación "Didi", ocurrido el 24 de febrero de este año. A pesar de su implicación, había logrado evadir la justicia hasta ahora.

La banda, responsable de una serie de ataques en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su conurbano, utilizaba aplicaciones de transporte para emboscar a sus víctimas, haciéndose pasar por emergencias médicas. Se les imputan al menos 15 delitos, incluyendo un homicidio, en un patrón delictivo marcado por una alta violencia.

En el transcurso de varias operaciones, las autoridades habían detenido a cinco integrantes de la organización, quedando pendiente la captura de uno de sus miembros.

Los delincuentes, en ocasiones acompañados por mujeres o menores para no levantar sospechas, llevaban a cabo sus emboscadas usando armas de fuego y violencia física para despojar a las víctimas de dinero, teléfonos, documentos y otros objetos personales.

AgenciaNA

Lectura rápida

¿Qué sucedió recientemente en Buenos Aires?
Detuvieron al último integrante de una banda que atacaba a choferes de aplicaciones.

¿Quién fue arrestado?
Un hombre de 27 años con antecedentes por homicidio y parte de una organización criminal.

¿Cuándo ocurrió el asesinato del chofer?
El crimen del chofer de "Didi" sucedió el 24 de febrero de este año.

¿Dónde fue capturado el sospechoso?
Fue detenido en Virrey del Pino, en La Matanza.

¿Qué métodos usaba la banda para atacar?
Emboscaban a las víctimas haciéndose pasar por emergencias médicas a través de aplicaciones de transporte.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf