FOTO: Detenido el último integrante de una banda que atacaba a choferes de aplicaciones en Buenos Aires

Buenos Aires, 17 de septiembre (NA) -- En un operativo reciente, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) lograron la captura del último miembro de una organización criminal que se encontraba prófugo.

El detenido, un hombre de 27 años con antecedentes por homicidio, fue trasladado a sede judicial para prestar declaración indagatoria. Enfrenta cargos por asociación ilícita y robo con armas.

Este individuo fue arrestado en Virrey del Pino, en el partido de La Matanza, y se le atribuye la participación en el asesinato de un chofer de la aplicación "Didi", ocurrido el 24 de febrero de este año. A pesar de su implicación, había logrado evadir la justicia hasta ahora.

La banda, responsable de una serie de ataques en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su conurbano, utilizaba aplicaciones de transporte para emboscar a sus víctimas, haciéndose pasar por emergencias médicas. Se les imputan al menos 15 delitos, incluyendo un homicidio, en un patrón delictivo marcado por una alta violencia.

En el transcurso de varias operaciones, las autoridades habían detenido a cinco integrantes de la organización, quedando pendiente la captura de uno de sus miembros.

Los delincuentes, en ocasiones acompañados por mujeres o menores para no levantar sospechas, llevaban a cabo sus emboscadas usando armas de fuego y violencia física para despojar a las víctimas de dinero, teléfonos, documentos y otros objetos personales.