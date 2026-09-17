Diego Forlán se refiere a la ausencia de Luis Suárez en la selección uruguaya: "fue más decisión de él"

Buenos Aires, 17 de septiembre (NA) -- Diego Forlán, quien asume interinamente como director técnico de la selección uruguaya, ofreció una conferencia de prensa en la previa de una nueva fecha FIFA, donde se refirió a la ausencia de Luis Suárez en la lista de convocados: "Fue más decisión de él".

Forlán asumió el cargo tras la salida de Marcelo Bielsa, cuyo paso por la selección fue criticado tras una Copa del Mundo en la que el equipo quedó eliminado en la fase de grupos, compartiendo el grupo con España, Arabia Saudita y Cabo Verde. Además, Suárez había expresado públicamente su desacuerdo con la decisión del técnico argentino de no incluirlo en el equipo, lo que generó tensiones entre Bielsa y el plantel.

Al ser consultado sobre la ausencia de Suárez en su primera convocatoria tras el Mundial 2026, Forlán comentó: "Con Luis hablé siempre, tenemos una grandísima amistad y no cambia por ser el entrenador de Uruguay; podría haber sido un jugador como cable, porque está teniendo un buen rendimiento y por lo que significa, pero fue más decisión de él. De cara a la Copa América 2028 está bastante lejano y le pareció enfocarse más en Inter Miami".

Por otro lado, Forlán, conocido como "Cachavacha", se muestra entusiasmado por sus primeros partidos al mando de la selección: "Contento y con expectativas muy lindas, Japón, Corea, son partidos de primer nivel, India es más desconocida pero he jugado ocho meses y sé que hay jugadores de grandísimo nivel y obviamente estar al frente de la selección es un privilegio y un gran orgullo".

El nuevo director técnico también mencionó que su cuerpo técnico está evaluando diferentes esquemas para implementar en los próximos amistosos, que combinarán jugadores con experiencia y nuevas promesas. Además, adelantó que el miércoles 23 de septiembre recibirá al plantel completo, lo que complica la definición del equipo para el primer encuentro.

Forlán tendrá su debut internacional como DT, acompañado por Diego Pérez como asistente, junto a Santiago Ferro y Diego Estavillo en la preparación física, e Ignacio Bordad como entrenador de arqueros.

La delegación partirá el jueves 17 hacia Sendai, donde permanecerá antes de viajar para enfrentar a Japón en Miyagi el 24 de septiembre, Corea del Sur en Seúl el 28 de septiembre y India en Calcuta el 6 de octubre.