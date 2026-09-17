FOTO: El desempleo subió al 7,9% y alcanzó su nivel más alto desde 2021.

La tasa de desempleo subió al 7,9% en el segundo trimestre de 2026, según informó este jueves el INDEC. Se trata del nivel más elevado desde 2021 y refleja un incremento de 0,3 puntos porcentuales respecto del mismo período del año pasado y de 0,1 puntos frente al primer trimestre.

El aumento se produjo en un contexto de mayor participación de la población en el mercado laboral. La tasa de actividad llegó al 48,9%, con una suba estadísticamente significativa de 0,8 puntos porcentuales interanuales.

La tasa de actividad mide la proporción de la población económicamente activa —personas ocupadas o que buscan trabajo— sobre el total de la población.

Cómo quedaron los principales indicadores

Durante el segundo trimestre, la tasa de empleo se ubicó en 45%, mientras que la tasa de desocupación alcanzó el 7,9%.

De acuerdo con el organismo estadístico, tanto la tasa de empleo como la de desocupación no presentaron variaciones estadísticamente significativas en comparación con el mismo trimestre de 2025, pese al incremento registrado en el porcentaje de personas sin trabajo.

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El dato que sí mostró un cambio significativo fue el de la tasa de actividad, que aumentó 0,8 puntos porcentuales interanuales.

También aumentó la informalidad laboral

Otro de los indicadores que registró un incremento fue la informalidad en el empleo, que avanzó 1 punto porcentual respecto del segundo trimestre de 2025.

El dato refleja una mayor proporción de trabajadores que se desempeñan en condiciones informales dentro del mercado laboral relevado por el INDEC.

Mayor desempleo en los aglomerados del interior

La situación también mostró un deterioro en los principales aglomerados urbanos del interior del país.

En esas localidades, la tasa de desocupación aumentó 1,3 puntos porcentuales y llegó al 7,6%. A su vez, la tasa de subocupación demandante —personas que trabajan menos horas de las que desean y buscan aumentar su jornada laboral— subió 0,9 puntos y alcanzó el 9,1%.

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Los datos forman parte del informe del Mercado de trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos, elaborado por el INDEC a partir de la Encuesta Permanente de Hogares.

En conjunto, las cifras muestran un mercado laboral con mayor participación de personas en búsqueda de empleo y un crecimiento de la informalidad, mientras la desocupación se ubicó en el 7,9% durante el segundo trimestre.