Pullaro, sobre las PASO: "La suspensión posiblemente la podemos evaluar, la eliminación no"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, habló en Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario y se refirió al escenario político nacional, la economía, el rol de las provincias, el financiamiento de las universidades y la discusión por las PASO.

Pullaro planteó que el futuro electoral estará condicionado por la situación económica y cuestionó la posibilidad de un regreso del kirchnerismo. “Yo estoy convencido y no quisiera que la Argentina vuelva atrás. Que vuelva atrás con el populismo, con la corrupción, con el derroche indiscriminado de recursos públicos”, sostuvo.

El mandatario santafesino también afirmó: “Yo espero que el kirchnerismo no tenga ninguna posibilidad de ser competitivo, porque le ha hecho mucho daño a la República Argentina”. En ese marco, señaló que la Argentina atraviesa una etapa en la que la minería y la energía pueden generar un volumen importante de divisas y consideró que “eso hay que administrarlo muy bien”.

El rol del interior

Pullaro sostuvo que quien administre el país deberá “equilibrar las cuentas” y desarrollar infraestructura energética, vial y logística para reducir los costos de producción, mejorar la competitividad y generar empleo y crecimiento económico.

También reclamó mayor protagonismo de las provincias. “Espero que nos escuchen y espero que podamos ser un polo de poder también y de decisión y de determinación hacia dónde va la Argentina”, afirmó, aunque aclaró que eso no significa necesariamente construir una alternativa electoral.

Consultado por una eventual primaria presidencial entre gobernadores y otros espacios políticos, Pullaro respondió: “Yo te soy sincero, no quiero desmentir a ningún periodista, yo no estoy pensando eso”. Aseguró que está concentrado en la gestión provincial y remarcó que todavía falta más de un año para las elecciones nacionales.

Universidad pública y discapacidad

Sobre el presupuesto nacional, Pullaro defendió el financiamiento de las universidades públicas. “Yo soy hijo de la universidad pública y sin universidad pública posiblemente no hubiese tenido la oportunidad de venirme a la ciudad”, expresó.

También reclamó recursos para discapacidad y afirmó que Santa Fe está cubriendo prestaciones que dejaron de recibir asistencia nacional. “No me la pueden contar a mí”, sostuvo al referirse a la situación que, según explicó, atraviesa la provincia.

La postura de Pullaro sobre las PASO

Consultado por la reforma electoral que se discute a nivel nacional y puntualmente por la posibilidad de eliminar las PASO, Pullaro marcó una diferencia entre la experiencia santafesina y el funcionamiento de las primarias a nivel nacional.

“Dos cosas. La eliminación no. La suspensión posiblemente lo podemos evaluar”, afirmó. Y explicó su posición a partir de la experiencia de Santa Fe: “Nosotros en la provincia tenemos una ley de PASO que se utilizó siempre”.

El gobernador repasó distintas elecciones en las que las primarias sirvieron para definir candidaturas dentro de los frentes políticos. “La utilizó el peronismo en el 2007, que fue Agustín Rossi contra Rafael Bielsa”, recordó.

También mencionó la interna del Frente Progresista: “La utilizó el Frente Progresista en ese momento, que fue Antonio Bonfatti, Mario Barletta y Rubén Giustiniani, que ganó Antonio Bonfatti”. Luego recordó la interna entre Miguel Lifschitz y Mario Barletta y la de Omar Perotti contra María Eugenia Bielsa.

Pullaro incluyó además su propia experiencia: “La utilicé yo, que fui contra Mónica Fein, Carolina Losada y ganó”. A partir de esos antecedentes, sostuvo que se trata de una herramienta incorporada a la dinámica electoral provincial: “Es una ley que está incorporada a la ciudadanía”.

Diferencias entre Santa Fe y la Nación

Para Pullaro, el funcionamiento de las PASO es diferente cuando se analiza el escenario nacional. “La PASO en el orden nacional, en términos generales, es un gasto porque es muy raro que se utilice la PASO”, afirmó.

El gobernador planteó que, cuando no existen internas reales dentro de los espacios políticos, las primarias pierden parte de su sentido. “Entonces la ciudadanía va a votar para nada, para definir absolutamente nada”, sostuvo.

“Y la verdad que eso sí hay que pensarlo porque lo que ha funcionado bien en un distrito no ha funcionado bien en el orden nacional y es un gasto muy importante”, agregó.

De todos modos, Pullaro aclaró hasta dónde estaría dispuesto a discutir una modificación: “Hasta ahí yo estaría dispuesto a discutir y a debatir. Más de eso, no”. Y volvió a diferenciar la situación provincial: “La PASO a la provincia de Santa Fe funciona porque siempre ha funcionado, y la ciudadanía se involucra y elige a los candidatos de los frentes políticos”.

Según explicó, esa dinámica también tiene un efecto sobre las estructuras partidarias: “Le saca el monopolio a los partidos políticos”. En cambio, sostuvo que “en el orden nacional no ha decidido nada porque en términos generales no ha habido PASO”.

“El momento no es hoy”

Consultado sobre el futuro del radicalismo y la posibilidad de reconstruir una coalición nacional, Pullaro sostuvo que todavía falta tiempo para tomar definiciones. “Los partidos políticos hoy tienen que defender sus valores en el marco de coaliciones políticas, pero fundamentalmente cuidar un interés nacional”, señaló.

Sobre su propio futuro electoral, fue igualmente prudente: “Yo no tengo decidido qué rol voy a tener el año que viene”. Aclaró que quiere que el proyecto político continúe, pero que todavía no definió junto a su partido y su frente qué lugar ocupará.

Pullaro cerró con una definición sobre sus prioridades actuales: “Yo quiero estar concentrado en lo que me comprometí en estar: gestionando el sistema educativo, el sistema sanitario de la provincia de Santa Fe, la infraestructura, la seguridad pública”. Y agregó que la seguridad es “el tema que más horas del día le dedico todos los días de mi vida”.

Entrevista de Hernán Funes.