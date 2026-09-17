A cuatro años del femicidio de Alejandra Abbondanza: condena y un reclamo persistente
El 16 de septiembre de 2022, en Campana, fue asesinada Alejandra Abbondanza. Agustín Chiminelli recibió cadena perpetua, mientras que sus padres fueron condenados a 17 y 18 años de prisión.
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Buenos Aires, 17 de septiembre (NA) – Se cumplen cuatro años del femicidio de Alejandra Abbondanza, quien fue asesinada el 16 de septiembre de 2022 en Campana por su vecino Agustín Chiminelli. Este último fue condenado a prisión perpetua el año pasado, mientras que sus padres también enfrentaron penas por su participación en el crimen.
El asesinato de Abbondanza tuvo lugar cuando ella salió a pasear a su perro. La mujer fue vista por última vez cerca de las 17:30, momento en el cual se encontraba con su hija adolescente. Horas después, las cámaras de seguridad registraron a Abbondanza ingresando a la vivienda de Chiminelli, desde donde no salió más.
Las grabaciones muestran al acusado saliendo de su casa con bolsas y el perro de la víctima. La policía, al revisar los contenedores de basura cercanos, encontró ropa ensangrentada de Abbondanza, lo que llevó a la detención de Chiminelli y sus padres, Carlos Rubén y Liliana Esther Sánchez.
El juicio comenzó el 18 de septiembre de 2025, dos días después de conmemorarse el aniversario del femicidio, en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de Zárate-Campana.
El 24 de octubre, tras las presentaciones de los alegatos, Chiminelli fue condenado a prisión perpetua por ser el autor de los delitos de abuso sexual y femicidio.
En cuanto a sus padres, la madre recibió 17 años de prisión por ser cómplice de los abusos y encubrir el femicidio, mientras que el padre fue sentenciado a 18 años por los mismos delitos, además de tenencia ilegal de un arma de fuego.
Antes de conocer su veredicto, Chiminelli expresó sus últimas palabras: "Quiero manifestar el dolor que tengo. Estuvo mal lo que hice. Quiero pedir perdón a la familia de Alejandra. Sé que es algo difícil, perdonar algo tan feo que pasó, pero estoy muy arrepentido de lo que hice, fue algo horrible".
Lectura rápida
¿Qué ocurrió el 16 de septiembre de 2022?
Alejandra Abbondanza fue asesinada en Campana por su vecino Agustín Chiminelli.
¿Quiénes fueron condenados?
Agustín Chiminelli recibió prisión perpetua, y sus padres, Carlos Rubén y Liliana Esther Sánchez, fueron condenados a 18 y 17 años, respectivamente.
¿Cómo se llevó a cabo el crimen?
Abbondanza fue vista por última vez cerca de la casa de Chiminelli, donde se encontró ropa ensangrentada en los contenedores de basura.
¿Cuándo comenzó el juicio?
El juicio se inició el 18 de septiembre de 2025, dos días después del aniversario del femicidio.
¿Qué dijo Chiminelli antes del veredicto?
Chiminelli pidió perdón a la familia de Abbondanza y expresó su arrepentimiento por lo que hizo.
[Fuente: Noticias Argentinas]