FOTO: A cuatro años del femicidio de Alejandra Abbondanza: condena y un reclamo persistente

Buenos Aires, 17 de septiembre (NA) – Se cumplen cuatro años del femicidio de Alejandra Abbondanza, quien fue asesinada el 16 de septiembre de 2022 en Campana por su vecino Agustín Chiminelli. Este último fue condenado a prisión perpetua el año pasado, mientras que sus padres también enfrentaron penas por su participación en el crimen.

El asesinato de Abbondanza tuvo lugar cuando ella salió a pasear a su perro. La mujer fue vista por última vez cerca de las 17:30, momento en el cual se encontraba con su hija adolescente. Horas después, las cámaras de seguridad registraron a Abbondanza ingresando a la vivienda de Chiminelli, desde donde no salió más.

Las grabaciones muestran al acusado saliendo de su casa con bolsas y el perro de la víctima. La policía, al revisar los contenedores de basura cercanos, encontró ropa ensangrentada de Abbondanza, lo que llevó a la detención de Chiminelli y sus padres, Carlos Rubén y Liliana Esther Sánchez.

El juicio comenzó el 18 de septiembre de 2025, dos días después de conmemorarse el aniversario del femicidio, en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de Zárate-Campana.

El 24 de octubre, tras las presentaciones de los alegatos, Chiminelli fue condenado a prisión perpetua por ser el autor de los delitos de abuso sexual y femicidio.

En cuanto a sus padres, la madre recibió 17 años de prisión por ser cómplice de los abusos y encubrir el femicidio, mientras que el padre fue sentenciado a 18 años por los mismos delitos, además de tenencia ilegal de un arma de fuego.

Antes de conocer su veredicto, Chiminelli expresó sus últimas palabras: "Quiero manifestar el dolor que tengo. Estuvo mal lo que hice. Quiero pedir perdón a la familia de Alejandra. Sé que es algo difícil, perdonar algo tan feo que pasó, pero estoy muy arrepentido de lo que hice, fue algo horrible".