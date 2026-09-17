Pullaro sobre los Juegos Suramericanos: "El impacto económico va a ser superior a la inversión"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, destacó el impacto que están teniendo los Juegos Suramericanos 2026 y aseguró que la respuesta del público superó las expectativas. “A nosotros nos supera y nos desborda todos los días esto”, afirmó, y contó que esperaban “algo que sea importante, que sea como un cambio de piel para la ciudad”.

Pullaro remarcó el acompañamiento de la gente durante las distintas actividades. “Estamos muy contentos porque la gente la vemos feliz y la gente la vemos disfrutar”, sostuvo, y pidió que los rosarinos y visitantes aprovechen los días que quedan: “Que disfrute, que venga, que viva los Juegos Suramericanos, que participe, que venga a los FanFest, que venga a escuchar a los grupos musicales”.

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El gobernador también resaltó el impacto económico que, según planteó, tendrán los Juegos para Rosario y Santa Fe. “Indudablemente el impacto económico va a ser superior a la inversión”, señaló, y vinculó ese resultado con “lo que es el legado deportivo”, además de los estadios, microestadios, centros de atletismo, centros acuáticos y el velódromo.

Para Pullaro, uno de los principales objetivos es que la infraestructura construida tenga continuidad después de la competencia. “El desafío que tenemos cuando se apague la antorcha es que la rueda siga girando y puedan venir eventos internacionales”, afirmó. En esa línea, sostuvo que los Juegos también permiten “mostrarle al mundo que Rosario está cambiando”, aunque aclaró que eso no significa que los problemas de seguridad estén terminados.

El gobernador también destacó la apertura de los Juegos en el Monumento a la Bandera y la convocatoria alcanzada. “Lo que sucedió el sábado en el Monumento a la Bandera, que fueron 250.000 personas y no tuvimos una sola incidencia de robo de celular”, dijo. Para Pullaro, esa experiencia permite “mostrar que la ciudad está cambiando” y genera un impacto que se extiende a actividades como la gastronomía y la hotelería.

Entrevista de Hernán Funes.