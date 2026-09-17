Max Verstappen logra una sorprendente victoria en un desafío de karting en Silverstone

Buenos Aires, 17 septiembre (NA) -- El neerlandés Max Verstappen, cuatro veces campeón de Fórmula 1, dejó su huella en una exhibición de kartings en el Circuito de Silverstone, donde partió desde la última posición y logró llevarse la victoria.

La competencia, organizada por Red Bull y titulada "Max vs. 100", reunió a influencers, deportistas de diversas disciplinas, streamers y periodistas, enfrentando a la leyenda del automovilismo contra un centenar de participantes.

Con una carrera programada de 30 vueltas, Verstappen debía adelantar a más de tres competidores por giro. Sin embargo, el piloto neerlandés sorprendió al dejar atrás a 64 rivales en apenas una vuelta, y completó la tarea de superar a los 100 en solo 14 giros.

"Fue una primera vuelta caótica. Vi el hueco por el sector externo, pude esquivar los contactos y pasar a más de 60 autos en pocos segundos", comentó Verstappen al finalizar la carrera.

Además, el piloto compartió su entusiasmo en redes sociales, bromeando sobre su primera victoria del año: "Eso fue muy divertido. Lo disfruté mucho aquí, gracias a todos los 100 en la pista".

A pesar de este triunfo en karting, Verstappen enfrenta una temporada complicada en la Fórmula 1, donde actualmente se encuentra en el sexto lugar del campeonato, alejado de la lucha por el título, dominado por el italiano Andrea Kimi Antonelli de Mercedes.