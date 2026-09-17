La Cruz Roja Argentina amplía su acción humanitaria más allá de las emergencias

Buenos Aires, 17 de septiembre (NA) – El agua segura, los primeros auxilios, la salud y nuevas problemáticas que afectan a los jóvenes forman parte de una agenda que cambia según cada territorio en un país atravesado por realidades muy diferentes y en el cual la ayuda humanitaria ya no se limita a actuar frente a una emergencia.

En ese contexto, la Cruz Roja Argentina realiza del 12 al 21 de septiembre una nueva edición de su Colecta anual, además de un evento que se llevará a cabo el próximo sábado 19 de septiembre en el Parque Rivadavia, según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Si bien hablar de ayuda humanitaria puede llevar rápidamente a pensar en una catástrofe o una situación de emergencia, muchas de las necesidades que hoy atraviesan a las comunidades argentinas suceden lejos de esas imágenes.

En algunas localidades del norte del país, el desafío sigue siendo algo tan esencial como acceder a agua segura y, en otras, la necesidad pasa por acompañar a personas en situación de calle, promover hábitos vinculados al cuidado de la salud o trabajar con adolescentes y jóvenes frente a problemáticas que hace algunos años ni siquiera formaban parte de la agenda, como es el caso de las apuestas online.

Para responder a realidades muy distintas a lo largo del país, la Cruz Roja Argentina cuenta con 65 filiales y 33 Institutos Superiores que forman parte de una red federal y cercana a las comunidades.

Esta presencia permite conocer de cerca las necesidades de cada lugar y desarrollar acciones vinculadas a la salud, la educación, el acceso al agua segura, la movilidad humana, la preparación ante emergencias y otras problemáticas que atraviesan a las comunidades.

La Colecta anual de Cruz Roja Argentina, que este año se realiza del 12 al 21 de septiembre bajo el lema "Ayudar es nuestra bandera", es una de las herramientas que permiten sostener ese trabajo, fortaleciendo a las filiales y contribuyendo a mantener activos los programas que desarrollan durante todo el año.

Nuevas problemáticas que requieren nuevas respuestas

Las apuestas online son uno de los ejemplos más claros de cómo aparecen nuevas necesidades dentro de las comunidades. Según el Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina sobre 11.421 encuestas a jóvenes de entre 13 y 18 años en todo el país, 6 de cada 10 adolescentes están expuestos al juego online, ya sea por participación directa (16%) o vínculos cercanos que apuestan (45%).

Aunque el juego de azar está prohibido para menores de 18 años, el acceso comienza a temprana edad. El ingreso se ubica entre los 13 y 14 años, con participación creciente hasta los 17/18 años. Además, se registra una brecha de género marcada en la que los varones apuestan tres veces más que las mujeres (24% vs 8%), y presentan mayor frecuencia e intensidad.

Frente a esta realidad, la Cruz Roja Argentina incorporó talleres de prevención y espacios de conversación para que adolescentes y jóvenes puedan reconocer los riesgos asociados al juego online.

Hasta el momento la entidad trabajó con más de 2.300 adolescentes en 40 escuelas de todo el país a través de talleres de prevención y promoción del bienestar digital y, si bien es una problemática muy distinta a garantizar agua segura o responder ante una inundación, también requiere la misma capacidad de detectar qué está pasando en una comunidad y actuar sobre eso.

La Colecta busca sostener esa red y los programas que funcionan a lo largo del país, por lo que donar es una de las formas de colaborar, junto con el voluntariado y la difusión de la campaña.

El aporte que hace cada persona desde su lugar permite que las filiales sigan trabajando sobre necesidades que pueden ser muy distintas entre sí, pero que tienen algo en común: requieren una respuesta cercana.

En el marco de la campaña también se llevará a cabo un evento solidario el sábado 19 de septiembre de 11 a 15 en el Parque Rivadavia, jornada en la que habrá capacitaciones sobre primeros auxilios, juegos, asesoramiento sobre el acceso a derechos, entre otras actividades. La campaña se encontrará activa hasta el 21 de septiembre y se puede colaborar desde la página oficial de Cruz Roja Argentina https://www.cruzroja.org.ar/colecta/#campania.

Agencia NA