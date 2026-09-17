Tragedia vial en Alta Gracia: agravaron la imputación al conductor de la camioneta

FOTO: El choque trágico ocurrió el 23 de agosto en la ruta C-45, en Alta Gracia.

La Justicia de Córdoba agravó la imputación contra Carlos Javier Ríos, el conductor de la camioneta RAM involucrada en el choque que dejó cuatro muertos en el Camino de los Lecheros, cerca de Alta Gracia, luego de que una pericia determinara que tenía 1,57 gramos de alcohol por litro de sangre.

El fiscal de Instrucción del Primer Turno de Alta Gracia, Diego Fernández, modificó la acusación inicial y ahora le atribuye a Ríos el delito de homicidio simple con dolo eventual por las cuatro víctimas fatales.

El hombre, de 49 años, se abstuvo de declarar y continúa detenido. Sin embargo, cumple prisión domiciliaria con una tobillera electrónica debido a que los médicos forenses determinaron que, por las lesiones sufridas en el accidente, no estaba en condiciones de permanecer alojado en una cárcel. La medida permite controlar que no abandone su domicilio mientras continúa bajo seguimiento médico.

La causa había comenzado con una imputación por homicidio culposo calificado por la conducción de un vehículo automotor. El cambio de calificación implica que, para la Fiscalía, Ríos pudo haberse representado la posibilidad de provocar una tragedia al conducir alcoholizado y a una velocidad excesiva, pero desatendió ese riesgo y continuó manejando.

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En las rutas provinciales de Córdoba rige la tolerancia cero de alcohol para los conductores. La pericia incorporada al expediente estableció que Ríos tenía 1,57 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del impacto.

El choque ocurrió el domingo 23 de agosto por la noche, alrededor de las 20.10, en el denominado Camino de los Lecheros, un enlace que comunica la variante de la ruta provincial C-45 con la autovía 5, en el sector norte de Alta Gracia.

En circunstancias que todavía son investigadas, la RAM conducida por el acusado impactó de frente contra un Volkswagen Gol en el que viajaban Pablo César, de 42 años; Jésica Garrido, de 34; Yanina Garrido, de 39; y Danilo Díaz, de 23. Los cuatro murieron en el lugar.

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La principal hipótesis sostiene que la camioneta habría invadido el carril contrario en un tramo recto y demarcado con doble línea amarilla. Las pericias también analizan la velocidad a la que circulaba el vehículo de mayor porte.

Las víctimas, oriundas de Bouwer, regresaban después de auxiliar a Danilo, quien horas antes había sufrido un accidente con su motocicleta en la zona de Bosque Alegre. Tras ser atendido y recibir el alta en el Hospital Illia de Alta Gracia, sus familiares fueron a buscarlo y emprendieron el regreso en el Volkswagen Gol.

Ríos fue el único sobreviviente del choque. La investigación continúa a cargo del fiscal Fernández, quien deberá resolver su situación procesal a partir de las pruebas reunidas.

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Informe de Juan Federico.