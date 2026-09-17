Comp AI recauda 34 millones de dólares para revolucionar la ciberseguridad y el cumplimiento

Comp AI, una startup dedicada a la ciberseguridad y el cumplimiento normativo, anunció que recaudó 34 millones de dólares en una ronda de financiación Serie A, la cual fue liderada por Roo Capital y Grand Ventures. Esta inyección de capital se destinará a la expansión de su plataforma, que promete optimizar procesos tediosos en el ámbito de la seguridad y el cumplimiento.

Fundada en enero de este año por Lewis Carhart (CEO), Claudio Fuentes (COO) y Mariano Fuentes (CTO), Comp AI busca innovar en un sector que ha visto un aumento en la necesidad de soluciones que integren inteligencia artificial. La experiencia previa de los fundadores en LeapAI, una plataforma que cerró tras no encontrar un uso suficientemente atractivo, les enseñó valiosas lecciones sobre el desarrollo de productos y la importancia de un caso de uso claro.

Según Claudio Fuentes, el proceso de cumplimiento de SOC 2 es complicado y consume tiempo, lo que les llevó a idear una solución que combina tecnología y supervisión humana. "Es un proceso muy oscuro", afirmó Fuentes. "Nos tomó meses hacerlo manualmente, y eso nos alejaba de construir el producto".

La plataforma de Comp AI se centra en la creación de agentes de inteligencia artificial que ayudan en la redacción de políticas de seguridad y en la recolección de evidencia para auditorías de seguridad. Además, monitorea continuamente si una empresa cumple con los controles de seguridad establecidos. Esta propuesta se alinea con la nueva ola de startups de ciberseguridad que emergen para ayudar a las empresas a operar de manera más eficiente en la era de la inteligencia artificial.

"Para muchas empresas de software, la seguridad y el cumplimiento están directamente ligados a los ingresos", explicó Carhart, citando que un cliente podría solicitar un informe SOC 2 antes de cerrar un trato. "Lo que Comp AI automatiza es gran parte del trabajo que las empresas tradicionalmente deben realizar en torno a ese proceso".

El software no solo ayuda a las empresas a cumplir con los requisitos de seguridad, sino que también asegura que los procesos de auditoría se mantengan válidos y actualizados. "Un agente puede redactar una política, pero una persona aún la revisa y la aprueba", añadió Carhart. "A medida que los agentes asumen acciones más importantes, creemos que el nivel de salvaguardias y aprobación humana debería aumentar en consecuencia".

La compañía también ofrece pruebas de penetración potenciadas por inteligencia artificial, donde la plataforma prueba proactivamente los códigos y las infraestructuras en busca de vulnerabilidades. Con este capital de la Serie A, Comp AI espera expandir su producto y abordar los riesgos de seguridad emergentes en la era de la inteligencia artificial.

"Imagina que una empresa completa su auditoría SOC 2 y, dos semanas después, despliega un nuevo agente de IA que puede acceder a datos de clientes o cambiar permisos en un sistema interno", advirtió Carhart. "La auditoría no se vuelve inválida; simplemente no estaba diseñada para informarte en tiempo real sobre lo que cambió después".

Con la creciente adopción de la inteligencia artificial, Mariano Fuentes destacó la necesidad de mostrar lo que un agente accedió, lo que intentó hacer y si se mantuvo dentro de los límites establecidos. Comp AI aborda esto comenzando con permisos y responsabilidad. "Estamos construyendo hacia una capa de seguridad que pueda monitorear y validar esos tipos de riesgos de manera más continua a medida que estos sistemas evolucionan", concluyó.