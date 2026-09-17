Dolor en internet: murió a los 35 años Cat Frazier

FOTO: Murió a los 35 años Cat Frazier, la artista que hizo de los GIF absurdos un fenómeno de internet.

Cat Frazier, la artista que alcanzó popularidad por sus GIF animados de estética estridente y humor absurdo, murió a los 35 años en Oakland, California.

El fallecimiento ocurrió el 29 de junio, tres semanas después de que fuera internada por una emergencia relacionada con el corazón. La noticia, que no había tenido amplia difusión hasta ahora, fue confirmada por su hermana Lisa Frazier.

Frazier se hizo conocida a partir de AnimatedText, una página de Tumblr que creó en noviembre de 2012 mientras estudiaba en el Pratt Institute, en Brooklyn. Allí publicaba textos animados en 3D, de colores intensos y apariencia deliberadamente rudimentaria, con frases irónicas y de humor negro.

Su propuesta surgió como una reacción a la estética sobria y uniforme que predominaba en el diseño gráfico de aquella época. La artista encontró inspiración en las primeras páginas de internet, especialmente en plataformas como GeoCities, Blingee y MySpace, caracterizadas por sus diseños recargados, gráficos de baja calidad y una fuerte impronta personal.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En pocos meses, AnimatedText reunió miles de seguidores. La cuenta tuvo un fuerte impulso en marzo de 2013, cuando el cantante Frank Ocean compartió uno de sus GIF, que llevaba la frase "no eres Gucci, jajaja". Con el tiempo, Frazier llegó a sumar cerca de medio millón de seguidores, entre ellos numerosos profesionales del diseño.

Uno de sus primeros trabajos en volverse viral fue "jajaja nada importa". Su estilo retromaximalista se convirtió en una referencia para artistas y diseñadores que cuestionaban la creciente homogeneización y corporativización de la vida en línea.

"Creo que fue una de las grandes artistas pop de la cultura de internet del siglo XXI", afirmó Adrian Chen, escritor y colaborador de Frazier. El autor comparó su capacidad para apropiarse de elementos olvidados de la cultura digital con la forma en que Andy Warhol resignificaba objetos de la cultura popular.

Nacida el 5 de abril de 1991 en Montgomery, Alabama, Catherine Louise Frazier perdió a su madre cuando tenía 10 años. Después vivió un tiempo con familiares y con una familia de acogida en Atlanta.

En 2013 se graduó en estudios críticos y visuales en el Pratt Institute. Luego trabajó en distintos empleos vinculados con el diseño en Nueva York, Las Vegas y California, entre ellos un puesto en Super Deluxe, una productora de videos para internet que pertenecía a AT&T.

/Inicio Código Embebido/

Get your mind out of my pants! pic.twitter.com/GeADDGxg0p — Animated Text (@animatedtext) August 12, 2024

/Fin Código Embebido/

Frazier también cuestionó en numerosas entrevistas que muchos usuarios asumieran que, por su humor seco y sarcástico, detrás de la cuenta había un hombre blanco. En respuesta, definió AnimatedText como "chistes de papá si tu papá fuera una lesbiana negra".

Su trabajo se extendió a otros proyectos. En 2014 abrió otra cuenta de Tumblr dedicada a convertir comentarios de Pornhub en animaciones 3D. Dos años después, junto con Chen y el colectivo Useless Press, creó "Pregúntale a Cat", una iniciativa en la que recibía consultas por mensaje de texto, respondía con consejos y luego los publicaba de manera anónima.

La artista también habló públicamente sobre los problemas de salud mental que había atravesado su madre y sobre el papel del humor y el arte para afrontar el dolor. En una entrevista de 2020 comparó su obra con la comida que se comparte durante un funeral: algo que ayuda a las personas a sostenerse, conversar y reír incluso en medio de una situación difícil.

A Frazier le sobreviven sus hermanas Lisa, Diane McCants y Jacqueline Frazier, y su hermano Timothy Frazier.

/Inicio Código Embebido/

gamers, i'm hopped up on coffee and ready to make several catastrophic mistakes pic.twitter.com/JTc8peNUE6 — Animated Text (@animatedtext) February 26, 2024

/Fin Código Embebido/

-