En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Juegos Suramericanos Notas

El sub-19 argentino cayó ante Paraguay en Rosario en su debut en los Suramericanos

Fue 2-1 en cancha de Newell's. El equipo albiceleste se puso en ventaja con gol de Franco Domínguez, pero el seleccionado guaraní lo dio vuelta con tantos de Junior Gamarra y Pedro Sarza.

17/09/2026 | 11:57Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Argentina, ante Paraguay en su estreno en los Suramericanos (Foto: @Argentina)

FOTO: Argentina, ante Paraguay en su estreno en los Suramericanos (Foto: @Argentina)

El juvenil de Belgrano Ramiro Tulián, titular en la selección (Foto: @ramirotulian10_)

FOTO: El juvenil de Belgrano Ramiro Tulián, titular en la selección (Foto: @ramirotulian10_)

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Nota en desarrollo

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf