El sub-19 argentino cayó ante Paraguay en Rosario en su debut en los Suramericanos
Fue 2-1 en cancha de Newell's. El equipo albiceleste se puso en ventaja con gol de Franco Domínguez, pero el seleccionado guaraní lo dio vuelta con tantos de Junior Gamarra y Pedro Sarza.
17/09/2026 | 11:57Redacción Cadena 3
FOTO: Argentina, ante Paraguay en su estreno en los Suramericanos (Foto: @Argentina)
FOTO: El juvenil de Belgrano Ramiro Tulián, titular en la selección (Foto: @ramirotulian10_)
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