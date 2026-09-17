Catorce detenidos en Santa Fe por amenazas en escuelas durante operativos de seguridad

Buenos Aires, 17 septiembre (NA) – Catorce personas fueron detenidas tras más de 50 allanamientos en la ciudad santafesina de Rosario acusadas de participar en la aparición de banderas con mensajes amenazantes en escuelas de la provincia en los últimos días.

La Policía de Investigaciones (PDI), en colaboración con la Policía Federal Argentina, realizó en las últimas horas 54 operativos en los cuales se logró avanzar sobre grupos vinculados con el narcomenudeo y hechos de violencia que azotaron a Rosario.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y el fiscal Matías Merlo, brindaron este miércoles detalles de los procedimientos que se desplegaron desde el viernes 11 de septiembre y continuaron durante los días posteriores, incluso mientras se realizaba la ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos.

"Estamos viviendo una situación especial en la provincia y en Rosario por los Juegos Suramericanos y por todo lo que deja para Santa Fe un evento de esta magnitud. Pero la seguridad no puede parar, porque la delincuencia no nos da pausa y tampoco podemos dársela en nuestra respuesta", señaló Cococcioni.

El ministro explicó que la PDI, con el apoyo de fuerzas federales, llevó adelante los allanamientos vinculados tanto con las banderas amenazantes como con grupos relacionados con el contexto narcocriminal, la actividad de microtráfico y delitos particularmente violentos.

"Hubo detenciones, secuestro de drogas, armas de fuego, municiones y mucho material con el que la Fiscalía deberá continuar la investigación", indicó. Además, destacó la detención de una persona requerida por la Justicia, concretada a partir de tareas de prevención en la vía pública y llamados al 911.

Merlo precisó que los procedimientos dejaron 14 personas detenidas, 15 armas de fuego, municiones, dispositivos celulares y cerca de un kilogramo de material estupefaciente secuestrado. También señaló que la rápida respuesta permitió desactivar un foco de conflicto generado a partir de las banderas.

"Son mensajes que intentan emitir diferentes bandas que disputan espacios territoriales. Tuvimos una reacción inmediata y, en menos de 24 horas, concretamos la primera tanda de allanamientos", afirmó el fiscal.

De los detenidos, 11 quedaron a disposición de la Justicia Federal y los otros tres son investigados por el MPA: "Todos tienen vinculación directa con distintos actores del narcomenudeo y con el conflicto de violencia que se produce alrededor de la venta de estupefacientes".

Otro punto importante destacado es que entre los involucrados hay menores de edad y personas con antecedentes policiales.