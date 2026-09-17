FOTO: Condenaron a perpetua a la mujer que asesinó a hachazos al hombre que cuidaba en Córdoba.

La Cámara del Crimen de Cruz del Eje condenó a prisión perpetua a Sandra Leonor Videla, de 60 años, por el asesinato del hombre al que cuidaba en Capilla del Monte.

La víctima fue Ángel Edmundo Pobeda, de 68 años, quien padecía severas secuelas de un accidente cerebrovascular (ACV) y se encontraba bajo el cuidado de Videla.

Lo atacó con un hacha y un martillo

El crimen ocurrió el 21 de marzo de 2025 en la vivienda de Pobeda. De acuerdo con lo establecido durante la investigación, Videla lo atacó con un hacha y un martillo.

El estado de vulnerabilidad de la víctima fue uno de los elementos considerados en la causa para establecer la calificación de homicidio calificado por alevosía.

El juicio se realizó con participación de jurados populares y la sentencia fue resuelta por mayoría el pasado 28 de agosto. Este jueves se conocerán los fundamentos de la resolución.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La encontraron arrastrando el cuerpo

El caso tomó conocimiento público de una manera particular. Después del crimen, efectivos policiales que patrullaban la zona interceptaron a Videla en la esquina de Urquiza y Mendoza, en Capilla del Monte.

La mujer estaba arrastrando por la calle un bulto envuelto en sábanas. Dentro se encontraba el cuerpo sin vida de Pobeda.

Las pericias forenses determinaron que el hombre había sufrido heridas provocadas por un hacha y un martillo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La mujer estaba a cargo de su cuidado

Videla había sido contratada para asistir a Pobeda debido a las limitaciones que padecía como consecuencia del ACV.

La investigación determinó que esa situación de vulnerabilidad fue aprovechada durante el ataque. Por ese motivo, el tribunal consideró acreditado el homicidio calificado por alevosía y aplicó la pena máxima.

Los familiares de Pobeda siguieron el desarrollo del juicio en los Tribunales de Cruz del Eje, donde se conoció la condena a prisión perpetua.