Condenaron a perpetua a la mujer que asesinó a hachazos al hombre que cuidaba en Córdoba
Sandra Leonor Videla fue hallada culpable del crimen de Ángel Pobeda, quien padecía secuelas de un ACV. La Policía la encontró arrastrando el cuerpo envuelto en sábanas.
17/09/2026 | 13:03Redacción Cadena 3
FOTO: Condenaron a perpetua a la mujer que asesinó a hachazos al hombre que cuidaba en Córdoba.
La Cámara del Crimen de Cruz del Eje condenó a prisión perpetua a Sandra Leonor Videla, de 60 años, por el asesinato del hombre al que cuidaba en Capilla del Monte.
La víctima fue Ángel Edmundo Pobeda, de 68 años, quien padecía severas secuelas de un accidente cerebrovascular (ACV) y se encontraba bajo el cuidado de Videla.
Lo atacó con un hacha y un martillo
El crimen ocurrió el 21 de marzo de 2025 en la vivienda de Pobeda. De acuerdo con lo establecido durante la investigación, Videla lo atacó con un hacha y un martillo.
El estado de vulnerabilidad de la víctima fue uno de los elementos considerados en la causa para establecer la calificación de homicidio calificado por alevosía.
El juicio se realizó con participación de jurados populares y la sentencia fue resuelta por mayoría el pasado 28 de agosto. Este jueves se conocerán los fundamentos de la resolución.
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La encontraron arrastrando el cuerpo
El caso tomó conocimiento público de una manera particular. Después del crimen, efectivos policiales que patrullaban la zona interceptaron a Videla en la esquina de Urquiza y Mendoza, en Capilla del Monte.
La mujer estaba arrastrando por la calle un bulto envuelto en sábanas. Dentro se encontraba el cuerpo sin vida de Pobeda.
Las pericias forenses determinaron que el hombre había sufrido heridas provocadas por un hacha y un martillo.
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La mujer estaba a cargo de su cuidado
Videla había sido contratada para asistir a Pobeda debido a las limitaciones que padecía como consecuencia del ACV.
La investigación determinó que esa situación de vulnerabilidad fue aprovechada durante el ataque. Por ese motivo, el tribunal consideró acreditado el homicidio calificado por alevosía y aplicó la pena máxima.
Los familiares de Pobeda siguieron el desarrollo del juicio en los Tribunales de Cruz del Eje, donde se conoció la condena a prisión perpetua.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con Sandra Leonor Videla? Fue condenada a prisión perpetua por el asesinato de Ángel Edmundo Pobeda.
¿Quién fue la víctima? Ángel Edmundo Pobeda, de 68 años, quien padecía secuelas de un ACV.
¿Cuándo sucedió el crimen? El crimen ocurrió el 21 de marzo de 2025.
¿Dónde fue el ataque? En la vivienda de Pobeda, en Capilla del Monte.
¿Por qué se consideró homicidio calificado? Debido al estado de vulnerabilidad de la víctima y la alevosía en el ataque.