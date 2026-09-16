Solange se consagró campeona de Gran Hermano 2026 tras un récord de votos

FOTO: Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026 con X% de los votos.

Buenos Aires, 16 de septiembre (NA) -- Solange Abraham se convirtió en la ganadora de la temporada 2026 de Gran Hermano tras un emocionante cierre donde se contabilizaron cerca de 30 millones de votos, estableciendo un nuevo récord.

Después de 172 días de encierro, sumando los 126 días que vivió en la edición de 2011, Solange acumuló un total de 298 días en la casa, lo que la llevó a hacerse acreedora de un premio de $70 millones, una casa y un trofeo diseñado por el orfebre Payarols.

En segundo lugar, Yipio se llevó $20 millones tras haber pasado 193 días en la competencia. A lo largo de su estadía, ambas participantes vivieron tensiones y conflictos que marcaron su convivencia, evidenciando diferencias significativas en sus estilos de juego.

Al abandonar la casa, Yipio expresó emocionada: "Me llevo a toda esta gente que conocí en la casa y me hicieron la estadía mucho más amena, ya gané, aunque la ganadora es Sol". Por su parte, Solange, llena de emoción, gritó: "Gracias, vale la pena todo. Ganamos, gracias Big".

El enfrentamiento entre Yipio y Solange tiene raíces en conflictos previos, especialmente cuando convivían en grupos diferentes. En un episodio notable, Carmiña Masi había hecho comentarios xenófobos hacia Jenny Mavinga, lo que llevó a tensiones entre los grupos. En este contexto, la uruguaya se vio en medio de disputas entre Sol y Cinzia, quienes defendieron a la paraguaya, mientras que el grupo de la standupera apoyó a la afrodescendiente.

En las horas previas a la final, el conductor Santiago del Moro había anticipado la magnitud del evento: "Nunca tuvimos una final así. Hay casi 20 millones de votos, es histórico para el formato. Se habla mucho de este cabeza a cabeza, pero aún no hay una ganadora".

Del Moro agregó: "Este no es un juego de gente buena ni de valores, el público premia lo que le gusta. Tenemos a dos jugadoras muy fuertes. Ninguna es más débil. Las dos tienen sus vulnerabilidades y fortalezas".

Este lunes 14 de septiembre, Charlotte Caniggia ocupó el tercer puesto, mientras que la gran final se llevó a cabo el miércoles 16. La entrega de premios está programada para el jueves 17.