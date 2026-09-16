Juan Minujín deslumbra en la premiere de 'Sin sangre' junto a Salma Hayek y Angelina Jolie

Buenos Aires, 16 de septiembre (NA) -- El reconocido actor argentino Juan Minujín asistió a la esperada premiere de la película Without Blood (Sin sangre) en Nueva York, donde comparte el protagónico con Salma Hayek y Demián Bichir. Esta producción es dirigida y escrita por la famosa actriz y directora de Hollywood, Angelina Jolie.

La proyección tuvo lugar en un evento que reunió a diversas celebridades, marcando el inicio de un recorrido que comenzó en septiembre de 2024 durante el Festival de Cine de Toronto. Este evento ha generado gran expectativa entre los aficionados al cine y críticos de la industria.

A través de sus redes sociales, Minujín compartió su alegría por formar parte de este proyecto, expresando: "Ayer premiere de Without Blood en NY. ¡Tengo una felicidad tan enorme por este estreno!". Su entusiasmo se hace eco del gran esfuerzo y dedicación que ha invertido en este trabajo.

El actor también describió la película como un proyecto "hermoso y tremendo", resaltando el talento de sus colegas: "Trabajar con estos artistas que admiro tanto y que tienen una calidad humana fuera de serie". Minujín destacó la calidez y profesionalismo de sus compañeros de reparto, mencionando específicamente a Angelina Jolie: "La sensibilidad, el talento y la inteligencia de Angelina J. para dirigir y contar historias no tienen límites. Salma y Damián están extraordinarios".

Finalmente, Minujín expresó su orgullo y gratitud por haber sido parte de esta producción: "Estoy profundamente orgulloso y agradecido de haber formado parte. La película es hermosa y tremenda. Ojalá pronto la podamos ver en Argentina, México, el resto de Latinoamérica y España".

El largometraje, que se centra en temas de guerra y sanación, está basado en la obra del autor Alessandro Baricco. La filmación se llevó a cabo en Roma, y el medio Deadline ha descrito el proyecto como un film que explora "la guerra, el trauma, la memoria y la curación".

Esta marca la sexta ocasión en que Angelina Jolie se sienta en la silla de directora, un rol que ha asumido tras un período de distanciamiento de la pantalla grande tras su complicado divorcio de Brad Pitt. Sin embargo, los detalles sobre la participación de Minujín en el film aún son escasos, ya que él mismo ha mencionado que no puede revelar información adicional sobre la película.