Descubren flujos de nitrógeno líquido en la superficie de Plutón gracias a New Horizons

Un equipo de científicos del Southwest Research Institute (SwRI) anunció que se encontró la primera evidencia de que el nitrógeno líquido pudo haber fluido en la superficie de Plutón en tiempos recientes. Las características oscuras en el inmenso glaciar Sputnik Planitia parecen ser consistentes con el ascenso de nitrógeno líquido a través de grietas desde las profundidades del hielo. Los modelos computacionales sugieren que el nitrógeno podría derretirse en la base del glaciar y ascender como un fluido a través de pequeños conductos. Este hallazgo sugiere que Plutón podría ser mucho más geológicamente activo de lo que su apariencia congelada sugiere.

Los resultados se basaron en observaciones de la sonda New Horizons, dirigida por el investigador principal Dr. Alan Stern. "Plutón nunca deja de sorprendernos", afirmó Stern. "Este nuevo resultado, además de sugerir que los líquidos se han expresado recientemente en la superficie de Plutón, también indica un nuevo tipo de características temporales en el planeta".

Características oscuras en el glaciar gigante

Sputnik Planitia, un vasto glaciar compuesto en gran parte de nitrógeno congelado, es más grande que Texas y Oklahoma combinados. Las imágenes capturadas por New Horizons en 2015 y 2016 mostraron que su región norte contiene celdas de convección geológica del tamaño de ciudades, separadas por delgadas líneas oscuras y parches oscuros más amplios y difusos.

Un nuevo análisis de estas características sugiere que podrían volverse temporalmente húmedas. La fuente más probable sería el nitrógeno líquido que asciende desde debajo de la superficie. Este estudio fue publicado en la revista Planetary Science Journal.

El nitrógeno líquido no puede caer como lluvia en Plutón debido a que las condiciones térmicas y atmosféricas del planeta enano no lo permiten. Sin embargo, partes del norte de Sputnik Planitia han oscurecido en patrones que recuerdan a características observadas en glaciares terrestres tras ser expuestos a agua de lluvia o a líquido que emerge de debajo del hielo.