Descubren flujos de nitrógeno líquido en la superficie de Plutón gracias a New Horizons
Investigadores hallaron evidencia de que el nitrógeno líquido fluyó recientemente en la superficie de Plutón, sugiriendo una actividad geológica inesperada en el planeta enano. Este descubrimiento proviene de datos de la misión New Horizons.
FOTO: Flujos de nitrógeno en Plutón
Un equipo de científicos del Southwest Research Institute (SwRI) anunció que se encontró la primera evidencia de que el nitrógeno líquido pudo haber fluido en la superficie de Plutón en tiempos recientes. Las características oscuras en el inmenso glaciar Sputnik Planitia parecen ser consistentes con el ascenso de nitrógeno líquido a través de grietas desde las profundidades del hielo. Los modelos computacionales sugieren que el nitrógeno podría derretirse en la base del glaciar y ascender como un fluido a través de pequeños conductos. Este hallazgo sugiere que Plutón podría ser mucho más geológicamente activo de lo que su apariencia congelada sugiere.
Los resultados se basaron en observaciones de la sonda New Horizons, dirigida por el investigador principal Dr. Alan Stern. "Plutón nunca deja de sorprendernos", afirmó Stern. "Este nuevo resultado, además de sugerir que los líquidos se han expresado recientemente en la superficie de Plutón, también indica un nuevo tipo de características temporales en el planeta".
Características oscuras en el glaciar gigante
Sputnik Planitia, un vasto glaciar compuesto en gran parte de nitrógeno congelado, es más grande que Texas y Oklahoma combinados. Las imágenes capturadas por New Horizons en 2015 y 2016 mostraron que su región norte contiene celdas de convección geológica del tamaño de ciudades, separadas por delgadas líneas oscuras y parches oscuros más amplios y difusos.
Un nuevo análisis de estas características sugiere que podrían volverse temporalmente húmedas. La fuente más probable sería el nitrógeno líquido que asciende desde debajo de la superficie. Este estudio fue publicado en la revista Planetary Science Journal.
El nitrógeno líquido no puede caer como lluvia en Plutón debido a que las condiciones térmicas y atmosféricas del planeta enano no lo permiten. Sin embargo, partes del norte de Sputnik Planitia han oscurecido en patrones que recuerdan a características observadas en glaciares terrestres tras ser expuestos a agua de lluvia o a líquido que emerge de debajo del hielo.
Pistas del hielo de Groenlandia
Para investigar esta similitud, el equipo de SwRI comparó imágenes de New Horizons con imágenes del satélite Landsat 9 de regiones heladas en la Tierra, incluyendo la capa de hielo de Groenlandia.
En Groenlandia, marcas oscuras estrechas aparecen en lugares donde hay agua líquida sobre el hielo y la nieve. Patrones similares se observan en Sputnik Planitia, lo que llevó a los investigadores a proponer que un líquido subsuperficial, específicamente nitrógeno, podría estar ascendiendo y humedeciendo la superficie congelada de Plutón.
La superficie de Sputnik Planitia es bastante joven, probablemente menos de un millón de años, según modelos de renovación superficial, por lo que estas características que se están observando deben haberse formado desde entonces, indicó Dr. Kelsi Singer, coautora del estudio. "Plutón tiene muchos terrenos únicos que no se ven en ningún otro lugar del sistema solar, y esta área de Sputnik Planitia es uno de ellos. Su superficie proporciona un conjunto diferente de condiciones en comparación con lo que estamos acostumbrados en la Tierra, y explorar eso nos permite comprender mejor cómo se comportan los materiales en ambientes difíciles de reproducir en nuestro planeta".
Estudios anteriores, incluidos los liderados por Stern, habían propuesto que el líquido había fluido en Plutón en el pasado distante. Los nuevos hallazgos van más allá al sugerir que el nitrógeno líquido podría existir debajo de Sputnik Planitia hoy o haber estado presente muy recientemente.
Cómo podría el nitrógeno líquido alcanzar la superficie
Simulaciones por computadora dirigidas por Dr. Orkan Umurhan, científico senior del SETI Institute, ofrecen una posible explicación de cómo podría suceder esto. Los modelos indican que el hielo de nitrógeno en la parte inferior de Sputnik Planitia, que tiene varios kilómetros de profundidad, puede derretirse y producir nitrógeno líquido. Este líquido podría luego ascender a través de canales estrechos hacia la superficie, similar a como se mueve el material a través de tubos de lava o géiseres. La flotabilidad o la presión desde abajo podría ayudar a empujar el líquido hacia arriba.
Una vez que llega a la superficie, el nitrógeno líquido podría permanecer en forma líquida el tiempo suficiente para descender por el glaciar. A medida que se mueve, podría humedecer el hielo de nitrógeno circundante y crear las marcas oscuras observadas por New Horizons.
"La gran importancia de estos hallazgos, y la imagen tentadora que promueven, es una gran motivación para examinar más a fondo la física del nitrógeno en estado sólido a temperaturas muy bajas", afirmó Umurhan. "Específicamente, es importante examinar la física que ocurre en materiales de nitrógeno sólido bajo estrés y tensión, lo que puede causar que se derritan. Estos procesos nunca se han estudiado en detalle en el laboratorio".
Implicaciones más allá de Plutón
Hasta ahora, los investigadores no han identificado evidencia clara de este tipo de flujo líquido basal en otras partes de Plutón. Sin embargo, más de la mitad del planeta enano nunca ha sido mapeada a alta resolución, lo que deja abierta la posibilidad de que procesos similares puedan estar ocurriendo en otras regiones.
El mismo mecanismo que involucra el derretimiento y el movimiento ascendente de líquidos también podría ayudar a explicar la actividad en otros lugares del sistema solar. Un posible ejemplo es Tritón, la luna más grande de Neptuno, donde la sonda Voyager 2 de NASA observó géiseres erupcionando desde la superficie.
Los científicos afirman que se necesitarán más observaciones de alta resolución de Plutón y otros planetas del Cinturón de Kuiper para determinar si procesos similares ocurren en otros lugares del distante sistema solar.
El Laboratorio de Física Aplicada de Johns Hopkins en Laurel, Maryland, diseñó, construyó y opera la sonda New Horizons y la misión para la Dirección de Ciencia de NASA. La Oficina del Programa de Misiones Planetarias en el Centro de Vuelo Espacial Marshall (MSFC) en Huntsville, Alabama, proporciona supervisión a New Horizons. El Southwest Research Institute, con sede en San Antonio, dirige la misión a través del investigador principal Dr. Alan Stern, quien lidera el equipo científico, las operaciones de carga y la planificación científica. New Horizons es parte del Programa de Nuevas Fronteras gestionado por el MSFC de NASA.