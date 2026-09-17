FIA Fórmula 2: Nicolás Varrone se baja del Van Amersfort Racing y del Campeonato 2026

FOTO: Nico Varrone avisó en las redes que se baja de la FIA F2 por este año

Nicolás Varrone anunció a última hora de anoche que no continuará compitiendo con el equipo Van Amersfort Racing en el presente Campeonato Internacional de Fórmula 2 de la FIA 2026, donde retomó su actividad en monoplazas, después de obtener varios sucesos y un campeonato mundial en las series endurance.

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El argentino, doble vencedor en Le Mans -GTEAm y LMP2ProAm-, ganador también en Daytona y que en 2025 corrió en la Hypercar con un Porsche, es piloto de los programas de General Motors en estas series, con el Corvette Racing y el TF Sport en WEC GT3. Pero este año regresó a los coches de fórmula que había tenido que abandonar en la pandemia de 2020, cuando participaba de la F3 Británica.

Incorporado al VAR y con el mexicano Rafael Villagómez como compañero, con varias actuaciones parciales destacadas, Nico no logró -sin embargo- más que un 5° puesto en la Carrera Sprint de Miami -Ronda 2- y un 6° en la Carrera Principal de Canadá -Ronda 3-, sin marcar puntos en ninguna de las 20 competencias restantes.

Esta falta de resultados y su descontento con ellos, han motivado la decisión de bajarse cuando al campeonato aún le restan tres competencias para el final.

El piloto bonaerense promete tener pronto novedades para compartir, respecto de su futuro.

Cadena 3 Motor, con datos y fotografías de fiaformula2.com