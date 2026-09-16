Último adiós a la gendarme rosarina asesinada en San Juan: "Fue una luchadora siempre"

Familiares y allegados despidieron en Rosario a Camila Vechiarello, la joven de 26 años que fue asesinada en San Juan. Durante el último adiós, sus seres queridos expresaron el dolor por la pérdida y remarcaron la importancia de que el caso tenga repercusión.

El hermano de Camila contó que la familia está atravesando las primeras horas del duelo y que por el momento intenta procesar lo ocurrido. “Estamos tratando de digerir esto tan fuerte y le estamos respetando este duelo reciente”, explicó al ser consultado por la investigación.

Sobre su hermana, destacó su personalidad y aseguró que las imágenes reflejan parte de cómo era. “Destilaba dulzura, destilaba ternura, destilaba amor. Una chica extraordinaria”, expresó, y sostuvo que fue una persona que se destacó por su forma de ser.

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En medio del último adiós, también habló de la fuerza que encontró la familia para atravesar este momento y pedir justicia. “Este adiós no, adiós, hasta pronto. La vamos a volver a ver. Un hasta pronto”, afirmó. Y agregó: “Vamos a seguir por ella, para ella, en honor a ella y honrándola a ella, porque ella fue una luchadora siempre”.

Informe de Fernando Carrafiello.