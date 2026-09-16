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Último adiós a la gendarme rosarina asesinada en San Juan: "Fue una luchadora siempre"

Camila Vechiarello tenía 26 años, era rosarina y aspirante a Gendarmería Nacional. Sus familiares la despidieron en la ciudad mientras avanza la investigación por su muerte en la localidad sanjuanina de Barreal.

16/09/2026 | 10:14Redacción Cadena 3 Rosario

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Camila Agustina Vechiarello, joven rosarina asesinada en San Juan.

FOTO: Camila Agustina Vechiarello, joven rosarina asesinada en San Juan.

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    Audio. Último adiós a la gendarme rosarina asesinada en San Juan: "Fue una luchadora siempre"

    Cadena 3 Rosario

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Familiares y allegados despidieron en Rosario a Camila Vechiarello, la joven de 26 años que fue asesinada en San Juan. Durante el último adiós, sus seres queridos expresaron el dolor por la pérdida y remarcaron la importancia de que el caso tenga repercusión.

El hermano de Camila contó que la familia está atravesando las primeras horas del duelo y que por el momento intenta procesar lo ocurrido. “Estamos tratando de digerir esto tan fuerte y le estamos respetando este duelo reciente”, explicó al ser consultado por la investigación.

Sobre su hermana, destacó su personalidad y aseguró que las imágenes reflejan parte de cómo era. “Destilaba dulzura, destilaba ternura, destilaba amor. Una chica extraordinaria”, expresó, y sostuvo que fue una persona que se destacó por su forma de ser.

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En medio del último adiós, también habló de la fuerza que encontró la familia para atravesar este momento y pedir justicia. “Este adiós no, adiós, hasta pronto. La vamos a volver a ver. Un hasta pronto”, afirmó. Y agregó: “Vamos a seguir por ella, para ella, en honor a ella y honrándola a ella, porque ella fue una luchadora siempre”.

Informe de Fernando Carrafiello.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con Camila Vechiarello? La joven de 26 años fue asesinada en San Juan.

¿Quiénes despidieron a Camila? Familiares y allegados la despidieron en Rosario.

¿Cuándo se llevó a cabo el último adiós? El último adiós tuvo lugar recientemente, en medio del duelo familiar.

¿Cómo se siente la familia? La familia está intentando procesar el duelo y destacó la importancia de pedir justicia.

¿Qué dijo el hermano de Camila sobre ella? Describió a Camila como una persona extraordinaria, llena de dulzura y ternura.

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