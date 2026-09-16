¡Está loco! Verstappen largó último, pasó a 64 rivales en una vuelta y ganó una carrera de karting

FOTO: Verstappen largó último, pasó a 64 rivales en una vuelta y ganó una carrera de karting.

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Max Verstappen protagonizó una espectacular remontada durante una exhibición de karting realizada en el circuito de Silverstone, en Inglaterra. El piloto de Red Bull largó desde el último puesto y terminó quedándose con la victoria frente a 100 rivales.

El desafío formó parte de la serie “Max vs. 100”, una competencia que reunió a influenciadores, deportistas de distintas disciplinas, streamers y periodistas de varios países.

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"Verstappen":

Por su carrera contra 100 rivales pic.twitter.com/w7TUB6ZZLd — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 16, 2026

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Pasó a 64 rivales en una vuelta

La carrera comenzó con 101 vehículos en pista y un importante congestionamiento en las primeras variantes del circuito.

Verstappen aprovechó los espacios que se generaron entre los participantes y logró superar a 64 rivales durante la primera vuelta. En apenas cuatro giros ya había ingresado al grupo de los 20 primeros.

Dos vueltas después, el tetracampeón mundial de Fórmula 1 ya estaba entre los diez mejores de la competencia.

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DEL 101 AL PRIMER LUGAR EN...¡¡14 VUELTAS!!????



LITERALMENTE LE SOBRARON 16 VUELTAS A MAX VERSTAPPEN PARA SOBREPASAR A 100 PILOTOS????



?? #MaxVs100 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/1kO746K8Di — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) September 16, 2026

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De último a primero en 14 vueltas

La organización había previsto una carrera de 30 vueltas y alrededor de una hora de duración. Sin embargo, Verstappen completó la remontada y alcanzó la victoria después de apenas 14 vueltas y 35 minutos.

El evento tenía reglas especiales que permitían utilizar algunos atajos del trazado. Además, Verstappen sufrió el desprendimiento de su cámara de a bordo después de un toque durante la competencia.

Pese a esos inconvenientes, mantuvo un ritmo constante hasta alcanzar el primer puesto.

“Fue una primera vuelta caótica. Vi el hueco por el sector externo, pude esquivar los contactos y pasar a más de 60 autos en pocos segundos”, contó el piloto neerlandés después de la carrera.

El próximo desafío será en la Fórmula 1

La exhibición en Silverstone se produjo pocos días después de su participación en el Gran Premio de Madrid, donde Verstappen terminó segundo y sumó 18 puntos para el campeonato de Fórmula 1.

Su próximo compromiso oficial será el Gran Premio de Azerbaiyán, cuya carrera principal se disputará el sábado 26 de septiembre.