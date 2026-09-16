Belgrano: Cardozo viajará después de jugar ante Estudiantes de Río Cuarto

La convocatoria del arquero Thiago Cardozo a la selección de Uruguay, no deja de ser una muy buena noticia para él y también para el club, ya que Belgrano elevó la vara al salir campeón del fútbol argentino.

Pero desde lo deportivo no es tan buena, porque el Celeste perderá a su arquero titular en el superclásico cordobés contra Talleres, en duelo programado para el domingo 4 de octubre.

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????????? #PiratasDeSelección#ThiagoCardozo fue convocado por Diego Forlán a la Selección Uruguaya para la próxima Fecha FIFA.



¡Felicitaciones, Thiago! ?? pic.twitter.com/JPzqIVqEGR — Belgrano (@Belgrano) September 16, 2026

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Y en un primer momento se había sumado otro problema: la delegación uruguaya viaja este jueves a las 12, rumbo a Asia para la disputa de tres compromisos amistosos en la fecha FIFA.

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No. Belgrano acaba de confirmar que Cardozo se integrará después a la selección de su país, jugará el próximo domingo ante el “León” del Imperio del Sur e inmediatamente viajará a Asia para integrarse a sus compañeros.

Es muy probable que el arquero de Belgrano dispute la titularidad en el arco uruguayo con Crhistian Fiermarín, del Bucaramanga de Colombia y que son los dos con continuidad, puesto que el otro guardavallas citado, Santiago Mele, es suplente en Independiente.