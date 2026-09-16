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Belgrano: Cardozo viajará después de jugar ante Estudiantes de Río Cuarto

El arquero celeste no integrará este jueves la delegación uruguaya que viaja a Asia, sino después de enfrentar al equipo riocuartense.

16/09/2026 | 18:35Redacción Cadena 3

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Cardozo juagará el domingo

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La convocatoria del arquero Thiago Cardozo a la selección de Uruguay, no deja de ser una muy buena noticia para él y también para el club, ya que Belgrano elevó la vara al salir campeón del fútbol argentino.

Pero desde lo deportivo no es tan buena, porque el Celeste perderá a su arquero titular en el superclásico cordobés contra Talleres, en duelo programado para el domingo 4 de octubre.

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Y en un primer momento se había sumado otro problema: la delegación uruguaya viaja este jueves a las 12, rumbo a Asia para la disputa de tres compromisos amistosos en la fecha FIFA.

¿TAMBIEN SE PIERDE EL PARTIDO ANTE ESTUDIANTES DE RIO CUARTO?

No. Belgrano acaba de confirmar que Cardozo se integrará después a la selección de su país, jugará el próximo domingo ante el “León” del Imperio del Sur e inmediatamente viajará a Asia para integrarse a sus compañeros.

Es muy probable que el arquero de Belgrano dispute la titularidad en el arco uruguayo con Crhistian Fiermarín, del Bucaramanga de Colombia y que son los dos con continuidad, puesto que el otro guardavallas citado, Santiago Mele, es suplente en Independiente.

Lectura rápida

¿Quién fue convocado a la selección de Uruguay?
El arquero Thiago Cardozo fue convocado a la selección de Uruguay.

¿Qué partido se perderá Belgrano?
Belgrano se perderá el superclásico cordobés contra Talleres.

¿Cuándo viaja la delegación uruguaya?
La delegación uruguaya viaja este jueves a las 12.

¿Jugará Cardozo contra Estudiantes de Río Cuarto?
Sí, Cardozo jugará el próximo domingo contra Estudiantes de Río Cuarto.

¿Con quién competirá por la titularidad en la selección uruguaya?
Competirá por la titularidad con Crhistian Fiermarín, del Bucaramanga de Colombia.

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