Brighton sorprende a Manchester United y Everton avanza con golazo de Alcaraz en la Copa de la Liga

Buenos Aires, 16 de septiembre (NA) -- En un sorprendente desenlace, el Manchester United fue eliminado en la tercera ronda de la Copa de la Liga tras caer 3 a 2 frente a Brighton en su estadio, Old Trafford. El equipo dirigido por Michael Carrick inició el partido de manera brillante, logrando una ventaja de 2 a 0 en los primeros diez minutos gracias al debut goleador del joven Shea Lacey y a un tanto de Mason Mount. Sin embargo, el encuentro dio un giro inesperado cuando Brighton logró acortar distancias justo antes del descanso, gracias a un gol de Charalampos Kostoulas.

Durante la segunda mitad, las Gaviotas demostraron una notable efectividad y dieron vuelta el partido en un lapso de cuatro minutos: Pascal Gross empató el partido al minuto 20 del complemento, y Maxim De Cuyper selló el 3 a 2 casi de inmediato. A pesar de los intentos del Manchester United por reaccionar, el equipo se quedó fuera del torneo en un inicio de temporada complicado.

En otro encuentro de la jornada, Everton logró una ajustada victoria por 1 a 0 sobre Wolverhampton, asegurando su clasificación. El partido se decidió a siete minutos del final gracias a una brillante jugada de Carlos Alcaraz, quien había ingresado desde el banco de suplentes. El atacante argentino, de 23 años, recibió el balón en el vértice derecho del área, se acomodó para su zurda y lanzó un disparo con gran efecto que se convirtió en el único gol del encuentro. Este tanto marcó su primer gol de la temporada y el cuarto en 42 partidos con la camiseta de los "Toffees".

Por otro lado, el Aston Villa, que cuenta con los argentinos Alejandro Garnacho y Emiliano Buendía, se impuso claramente con un 3 a 1 al Coventry City, destacándose en el partido con dos goles de Tammy Abraham. En el último enfrentamiento de la jornada, Fleetwood Town superó a Sheffield United por 1 a 0, gracias al único tanto de Rhys Norrington-Davies.