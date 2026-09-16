FOTO: Familiares de víctimas marchan en Lomas de Zamora para exigir justicia ante la jueza Pascual

Buenos Aires, 16 de septiembre (NA) -- Familiares de víctimas de homicidio llevaron a cabo una marcha este miércoles hacia los Tribunales de Menores de Lomas de Zamora, buscando justicia y manifestando su desacuerdo con una decisión de la jueza Marta Pascual, quien había suspendido la aplicación de la ley que reduce la punibilidad a los 14 años.

Laura Fernández, madre de Lara Fernández, una adolescente de 17 años que fue asesinada el 1 de enero de 2022 durante un robo en la localidad, expresó a la Agencia Noticias Argentinas que el propósito de la convocatoria fue denunciar el "olvido" del Poder Judicial hacia las víctimas de la inseguridad.

La manifestación dio inicio a las 10 en las cercanías del Juzgado de Responsabilidad N.º 2, ubicado en Talcahuano 278, Banfield. Durante la marcha, se hicieron presentes María Eugenia Rodríguez, madre de Uma Aguilera; los hijos de Roberto Sabo, un kiosquero asesinado en Ramos Mejía; y la madre de Valentín Bossa, un joven de 18 años que fue víctima de un homicidio en San Martín.

Los manifestantes contaron con el apoyo del abogado Fernando Soto, quien celebró la anulación del habeas corpus que suspendía la Ley 27.801, aprobada en el Congreso en febrero pasado.

En el día de la marcha, estaba programada una reunión entre la jueza Pascual y directivos de institutos de menores. "Iban a discutir temas de alojamiento y lugar, y consideramos que las víctimas debíamos estar presentes, ya que la ley nos respalda y garantiza que se nos informe sobre ciertos aspectos dentro del proceso", señaló Laura Fernández.

"Otra de las razones por las que marchamos es para rechazar esta medida que ella tomó y para que no vuelva a ocurrir algo similar, ni por parte de ella ni de otro juez", agregó la madre de Lara.

Agencia NA