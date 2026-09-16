Ferraro, sobre ley de discapacidad: "Lo más grave es cómo se elimina el criterio de arancel único"

En diálogo con Cadena 3, Ferraro sostuvo que existe una “clara intención” del Gobierno de avanzar sobre aspectos centrales de la legislación vigente y cuestionó la eliminación de varios artículos de la ley de emergencia en discapacidad, que había sido aprobada por el Congreso y cuyo veto presidencial también había sido rechazado por los legisladores.

Entre los puntos que señaló, mencionó cambios en la definición de persona con discapacidad, la cobertura de salud para quienes reciben pensiones no contributivas y el régimen de compatibilidad de esas pensiones con el empleo formal o el monotributo.

“Lo más grave es cómo se elimina el criterio de arancel único” para las prestaciones, afirmó Ferraro. Según explicó, esa modificación impactaría en servicios de terapistas, , acompañantes y transporte, al romper la homogeneidad de los valores que deben ser cubiertos por obras sociales, prepagas y los sistemas públicos de salud.

El legislador también cuestionó que se elimine la actualización automática de esos aranceles vinculada al índice de movilidad jubilatoria y sostuvo que las modificaciones se producen mientras el Congreso analiza una posible extensión de la emergencia en discapacidad.

Ferraro indicó que la Comisión de Presupuesto y Discapacidad comenzó a debatir el tema luego de un emplazamiento para que el próximo 23 de septiembre haya dictamen y posteriormente se determine cuándo el proyecto podría llegar al recinto.

Presupuesto y universidades

Consultado sobre el acompañamiento al Presupuesto 2027, Ferraro señaló que todavía debe ser evaluado y mencionó otras diferencias que, según sostuvo, preocupan a su espacio.

En particular, se refirió al financiamiento de las universidades nacionales. Según explicó, el Consejo Interuniversitario Nacional estimó necesidades por 11 billones de pesos, mientras que el proyecto del Poder Ejecutivo contempla unos 7 billones.

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También cuestionó el incremento previsto para la Secretaría de Inteligencia del Estado y el nivel de gasto tributario asociado a distintos regímenes de excepción.

Finalmente, expresó su preocupación por la decisión de volver a aplicar el impuesto al cheque a las pequeñas y medianas empresas y advirtió sobre el impacto que, a su entender, podría tener en las economías del interior del país, especialmente en provincias como Córdoba y Santa Fe.

Entrevista de "Informados al Regreso"