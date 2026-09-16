Yuki Tsunoda revela las dificultades de su año en Red Bull y su lucha personal en la F1

Buenos Aires, 16 septiembre (NA) -- Yuki Tsunoda rompió el silencio y admitió que su paso por Red Bull fue duro al reemplazar al neozelandés Liam Lawson en la segunda parte de la temporada 2025; consideró que fue "el año más difícil" de su carrera, dejando en evidencia la exigencia de la escudería cuyo primer piloto es el tetracampeón Max Verstappen.

Según constató la Agencia Noticias Argentinas, Tsunoda completó casi un campeonato y compartió equipo con el neerlandés, aunque llegó en desventaja porque debió adaptarse de forma rápida al monoplaza RB21 por incorporarse a mitad de temporada.

"Sin duda, 2025 fue el año más difícil de mi carrera y aprendí muchísimas cosas. Soy de esas personas que, en cuanto comen bien o lo que sea, consiguen recuperarse entre las semanas de competición. Pero empecé a tener muchos problemas, sobre todo en la segunda mitad de la temporada; de alguna manera, cuando volvía a casa, me sentía muy agotado", relató en el podcast Beyond the Grid.

"Normalmente soy capaz de recuperarme, de volver a tener esa energía después de hacer algo que realmente me gusta, si hago algo que realmente me gusta. Pero no sentí esa energía, que nunca volvió, y las carreras simplemente siguieron. Tuve muchos altibajos, y en algún momento me di cuenta de que realmente no estaba disfrutando de mi vida, diría que no estaba disfrutando de la situación, no estaba disfrutando de conducir la Fórmula 1 probablemente tanto como lo hacía los primeros tres años", aseguró.

En la actualidad, Tsunoda no cuenta con un asiento titular fijo en la F1. De todas maneras, regresó al equipo Racing Bulls —estructura satélite de RB— luego de que Isack Hadjar se lesionara la muñeca durante las vacaciones de verano y Lawson lo reemplazara en Red Bull. Esto le permitió al piloto japonés participar en los últimos tres Grandes Premios, sustitución que empezó en el Gran Premio de Países Bajos.

"No estoy seguro de que vaya a tener tanta presión y dificultades, tantos momentos difíciles como los que tuve en 2025. Así que todo viene con grandes desafíos. De alguna manera, puedo disfrutar de ese tipo de momentos de presión y me siento muy cómodo", afirmó el piloto de 26 años, que terminó en el puesto 17 de la clasificación de pilotos.

En referencia a su actualidad, Tsunoda subrayó: "Subirme a un coche que nunca había conducido, formato de clasificación de sprint, el equipo VCARB lo está haciendo muy bien, ocupando el quinto puesto en el campeonato de equipos... no puedes permitirte cometer errores en la carrera; quieres sumar puntos. De alguna manera, me sentí bien, no sentí mucha presión."