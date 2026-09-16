Mbappé explica su decisión sobre la camiseta en apoyo a Ceuta: "No quería priorizar sufrimientos"

Buenos Aires, 16 de septiembre (NA) - Kylian Mbappé se refirió a la decisión de no exhibir en su totalidad la camiseta con la frase "Todos somos caballas", durante el encuentro del Real Madrid contra el Elche en la Liga de España. En declaraciones a Diario As, el jugador expresó su deseo de apoyar a los inmigrantes.

El delantero comentó: "Quería tener un gesto y un pensamiento para todos los inmigrantes que han perdido la vida y que también están en condiciones duras". En este contexto, Mbappé explicó el origen de la controversia: "Fue una decisión de los clubes de vestir la camiseta. Los jugadores teníamos que vestirla. Lo primero que quiero decir es que tengo toda la solidaridad con Ceuta y con todas las víctimas. Porque antes de ser jugador, soy humano".

El jugador aclaró que no deseaba que se interpretara su postura como una oposición hacia la gente de Ceuta: "Era una posición difícil porque al final la gente puede pensar que yo estoy contra la gente de Ceuta pero no, absolutamente no".

Mbappé también subrayó que no quería establecer un orden de sufrimiento entre los habitantes de Ceuta y los inmigrantes. En sus palabras: "No tengo nada contra ellos y yo apoyo 100% con mi pensamiento a ellos (a los habitantes de Ceuta), pero no quería priorizar sufrimientos. Quería tener también un pensamiento por toda la gente que sufre, porque al final soy humano".

La polémica surgió en el contexto del partido donde ambos equipos salieron al campo con camisetas que llevaban la inscripción "Todos somos caballas. Ceuta y los caballeros de la Mar". Esta iniciativa fue impulsada por la Asociación de Empresarios Valencia (AVE), dirigida a los clubes de la comunidad valenciana, como Levante, Villarreal, Elche y Valencia.

El contexto de esta situación está relacionado con la llegada de inmigrantes, principalmente marroquíes, que colapsan algunos servicios en la ciudad. Aunque el Real Madrid accedió a llevar la camiseta, Mbappé, junto a Vinicius Junior y Konaté, optaron por levantar la prenda hasta la mitad, evitando que se pudiera leer el mensaje completo.

Así, lo único visible en las camisetas de estos tres jugadores era "Todos somos", mostrando su rechazo a la iniciativa de AVE, pero evitando sanciones para el Real Madrid por incumplimiento.