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Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este jueves 17 de septiembre

Este jueves 17 de septiembre, Tucumán presentará un día con temperaturas que oscilarán entre los 14° y 27°. La humedad será del 72% y el cielo se mantendrá despejado durante gran parte del día.

17/09/2026 | 00:26Redacción Cadena 3

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Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el 17 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Tucumán se encuentra con un estado de clear sky. La temperatura actual es de 16°, con una sensación térmica de 16°. La humedad es del 72%, lo que indica un ambiente algo húmedo. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2.57 m/s desde el norte, con una presión atmosférica de 1019 hPa.

El clima hoy jueves 17 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 27°. Las condiciones del viento se mantendrán suaves, con una velocidad de aproximadamente 2.57 m/s. La humedad, que se sitúa en el 72%, podría hacer que la sensación térmica sea ligeramente más alta. No se prevén lluvias, por lo que el cielo se mantendrá mayormente despejado durante el día.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Tucumán mostrará variaciones. El viernes 18 de septiembre, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 29°, con cielo parcialmente nublado. El sábado 19 de septiembre, la mínima será de 16° y la máxima de 30°, con posibilidad de lluvias ligeras. Para el domingo 20 de septiembre, se espera una mínima de 17° y una máxima de 32°, con algunas nubes. Finalmente, el lunes 21 de septiembre, la mínima será de 20° y la máxima de 32°, con pronóstico de lluvias ligeras.

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