Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este jueves 17 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia deen el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo ense encuentra con un estado de. La temperatura actual es de 16°, con una sensación térmica de 16°. La humedad es del 72%, lo que indica un ambiente algo húmedo. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2.57 m/s desde el norte, con una presión atmosférica de 1019 hPa.

El clima hoy jueves 17 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 27°. Las condiciones del viento se mantendrán suaves, con una velocidad de aproximadamente 2.57 m/s. La humedad, que se sitúa en el 72%, podría hacer que la sensación térmica sea ligeramente más alta. No se prevén lluvias, por lo que el cielo se mantendrá mayormente despejado durante el día.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima enmostrará variaciones. El viernes 18 de septiembre, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 29°, con cielo parcialmente nublado. El sábado 19 de septiembre, la mínima será de 16° y la máxima de 30°, con posibilidad de lluvias ligeras. Para el domingo 20 de septiembre, se espera una mínima de 17° y una máxima de 32°, con algunas nubes. Finalmente, el lunes 21 de septiembre, la mínima será de 20° y la máxima de 32°, con pronóstico de lluvias ligeras.