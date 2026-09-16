Juegos Suramericanos: "Está siendo espectacular", el balance de la organización oficial

A medida que avanza la competencia, desde el gobierno provincial la organización de los Juegos Suramericanos se evalúa de manera positiva en el desarrollo del evento en sus distintas sedes. El vocero Federico Angelini señaló desde el Estudio Federal Sancor Seguros en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario que las disciplinas se desarrollan con normalidad y que los estadios Invencibles, tanto en Rosario como en el Centro Acuático, operan con capacidad completa y con público presente en todas las jornadas.

“Tenemos todos los estadios Invencibles totalmente colmados”, afirmó Angelini, y mencionó que el beach volley se mantiene lleno “todo el tiempo” y que la gimnasia artística, deportiva y de trampolín recibe a 3.000 personas de manera constante, con esperas y colas de ingreso que se renuevan a lo largo del día.

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Según el vocero, la respuesta del público se sostiene jornada tras jornada, con presencia de espectadores en todas las actividades programadas.

En cuanto al operativo escolar, Angelini destacó el trabajo realizado en la previa del evento. “Hace más de seis meses que se está trabajando en las distintas escuelas, en los distintos colegios”, explicó, y señaló que el objetivo fue primero llevar los Juegos a las escuelas y ahora traer las escuelas a los Juegos.

Según los datos que maneja la organización, ya pasaron un promedio de 16.000 chicos en las tres sedes —Rosario, Rafaela y Santa Fe— y se calcula que llegarán entre 160.000 y 170.000 alumnos de toda la provincia.

El vocero también se refirió a la respuesta del público en general y al acompañamiento de la ciudad. “La verdad que está totalmente aceptado estos juegos y la gente está muy contenta, disfrutándolos”, sostuvo. En ese marco, mencionó la presencia de colegios que recorren las sedes durante la mañana y el movimiento constante de visitantes en el Fan Fest del Parque Independencia.

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Sobre la mascota oficial, “Capi”, Angelini indicó: “Se ha aceptado a la mascota y se la ha incorporado. Los rosarinos, los santafesinos incorporamos la mascota, el capi, como símbolo, como emblema de estos Juegos Suramericanos”.

Consultado sobre el balance general, el vocero puso el foco en el trabajo articulado entre educación, seguridad y deporte. “Estoy seguro que la combinación educación, la base, seguridad con el deporte va a ser que nuestra provincia tenga un futuro enorme”, afirmó, y agregó que los Juegos deben servir “para mostrar a nuestra ciudad de la mejor manera posible”.

Entrevista de Cecilia Moro y Agostina Meneghetti.