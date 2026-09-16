Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy miércoles 16 de septiembre.
El sorteo número 13034 de la Quiniela Turista se realizó el miércoles 16 de septiembre a las 22:15, destacando el número 1493, que representa a "A primera (Enamorado)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 13034 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el miércoles 16 de septiembre a las 22:15, destacando el número a la cabeza 1493, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Enamorado).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 1493
2° 6295
3° 2451
4° 6759
5° 5904
6° 1257
7° 5186
8° 0587
9° 5667
10° 3730
11° 0142
12° 0854
13° 4952
14° 5524
15° 6877
16° 7837
17° 6289
18° 3029
19° 2302
20° 0567
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13034 de la Quiniela Turista.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 16 de septiembre a las 22:15.
¿Cuál fue el número ganador?
El número ganador fue el 1493, que representa a "A primera (Enamorado)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se puede consultar más información?
La información está disponible en Cadena 3 Argentina.