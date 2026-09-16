Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy miércoles 16 de septiembre.

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El sorteo número 13034 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el miércoles 16 de septiembre a las 22:15, destacando el número a la cabeza 1493, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Enamorado).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 1493

2° 6295

3° 2451

4° 6759

5° 5904

6° 1257

7° 5186

8° 0587

9° 5667

10° 3730

11° 0142

12° 0854

13° 4952

14° 5524

15° 6877

16° 7837

17° 6289

18° 3029

19° 2302

20° 0567