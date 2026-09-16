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A 80 años del nacimiento de Camilo Sesto, Cadena 3 recordó a una voz inolvidable de la canción

El célebre vocalista español, fallecido en 2019, cumpliría años este miércoles. El periodista de Cadena 3, Marcos Calligaris, rescató del archivo un fragmento de una entrevista que Chema Forte le hizo al artista. 

16/09/2026 | 23:03Redacción Cadena 3

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Camilo Sesto, uno de los grandes de la canción romántica hispana.

FOTO: Camilo Sesto, uno de los grandes de la canción romántica hispana.

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En el marco del aniversario por el natalicio del célebre cantante español, el periodista de Cadena 3, Marcos Calligaris, repasó este miércoles la huella imborrable que dejó Camilo Sesto en la música popular hispana.

Nacido en la localidad alicantina de Alcoy en 1946, el icónico cantautor, compositor y productor habría celebrado 80 años de vida.

Calligaris destacó cómo su brillante carrera despegó a comienzos de la década de 1970 para proyectarse rápidamente desde España hacia el resto del mundo, consolidándose como una de las voces centrales del repertorio en español.

A lo largo de casi medio siglo de trayectoria profesional, el intérprete vendió millones de discos y conquistó una presencia constante en los escenarios más importantes de América, Europa y Estados Unidos.

Entre los hitos más ambiciosos y consagratorios de su carrera, Calligaris resaltó el año 1975, cuando el artista encaró la producción y el papel protagónico de la versión española de la ópera rock “Jesucristo Superstar” en Madrid, una apuesta histórica que redefinió el teatro musical en habla hispana y reafirmó su enorme talento como creador de éxitos, tanto propios como para otros grandes colegas.

El homenaje radial incluyó una auténtica joya del archivo periodístico rescatada por Calligaris: un registro de hace unos años, en el que el propio Chema Forte le realizó una entrevista al cantautor.

En aquel diálogo, cuando el artista alicantino sumaba ya prácticamente cinco décadas sobre las tablas, el periodista le consultó sobre la clave detrás de aquellas melodías románticas, que lograron atravesar a distintas generaciones de oyentes que las adoptaron como parte de sus propias vidas.

Al responder sobre el secreto de su éxito inmarcesible, se escuchó la propia voz de Camilo Sesto explicando la sencilla filosofía de su obra.

"Las canciones de Camilo no son profundas, pero son sentimientos tan directos y tan vivos, que los tenemos que sentir; toda persona que sea sensible y sienta por un momento de nuestras vidas pasamos todos por ahí", expresó el músico con humildad para fundamentar la conexión emocional e inmediata que entabló con su público a través de sus composiciones.

Lectura rápida

¿Quién fue el cantante homenajeado en el artículo?
El cantante homenajeado es Camilo Sesto.

¿Cuándo nació Camilo Sesto?
Nació en 1946.

¿Qué hito importante se menciona en su carrera?
En 1975, protagonizó la versión española de la ópera rock “Jesucristo Superstar” en Madrid.

¿Quién realizó una entrevista a Camilo Sesto que se menciona en el homenaje?
La entrevista fue realizada por Chema Forte.

¿Cuál es la filosofía de las canciones de Camilo Sesto según él mismo?
Las canciones son sentimientos directos y vivos que todos podemos sentir.

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