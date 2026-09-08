Cecilia Mezzadra celebra 30 años de música argentina con un concierto en el Teatro Real

FOTO: La cantante celebra su trayectoria con un concierto especial en el Teatro Real

Cecilia Mezzadra celebra tres décadas de trayectoria con un concierto especial en el Teatro Real de Córdoba. La presentación será el próximo sábado 12 de septiembre, a las 20, y reunirá a músicos e invitados queridos por la artista para recorrer un camino marcado por la música argentina y latinoamericana.

La cantante, oriunda de La Para, cerca de Mar Chiquita, comenzó su recorrido artístico hace 30 años y llegó a la ciudad de Córdoba en el año 2000. Allí continuó su formación musical y consolidó una identidad ligada al folclore y a las expresiones musicales de la región.

Fue la ganadora del Pre Cosquín en el 2011 y ha cantado en grandes festivales, como el de Jesús María, cosechando además el afecto del público como el de la comunidad artística que reconoce su gran talento.

“Significa para mí mirar un poco el recorrido de todos estos años, todas las experiencias que fueron pasando por ese tiempo, los aprendizajes que me han quedado”, explicó Mezzadra al hablar de este aniversario.

Para la artista, la celebración también representa una oportunidad para reafirmar el camino elegido. “Es la convicción de seguir adelante, todavía con esta música, con este camino que elijo, el de la música argentina, el de la música latinoamericana, que es la música con la que me identifico y que siento muy mía”, sostuvo.

Mezzadra adelantó parte de lo que el público podrá escuchar en el escenario del Teatro Real. Acompañada por Emiliano Arce en guitarra y Jorge Martínez en piano, interpretó “Déjame estar”, una zamba de Óscar Bajes incluida en su segundo disco, Almas Sonoras.

La canción, según contó, es una de las que más le pide el público y a la que le tomó un especial cariño a lo largo de los años.

El espectáculo tendrá además la presencia de invitados, en una propuesta pensada como una celebración colectiva de sus tres décadas de carrera. Para Mezzadra, llegar al Teatro Real representa la posibilidad de mirar hacia atrás, pero también de proyectarse hacia adelante.

Su recorrido comenzó lejos de los grandes escenarios, en La Para, y continuó luego en Córdoba capital, donde profundizó sus estudios y fue construyendo una trayectoria vinculada a la música de raíz argentina y latinoamericana.

Como cierre de la presentación radial, la cantante eligió una chacarera dedicada al norte cordobés. “Córdoba Norte” permitió recuperar en vivo paisajes, caminos y tradiciones de esa región, en una interpretación atravesada por la identidad y la memoria.

El concierto será este sábado 12 de septiembre a las 20 en el Teatro Real. Las entradas pueden adquirirse en la boletería del teatro y a través de Autoentrada.

Será, para Mezzadra, una noche de celebración, memoria y música: 30 años de una voz que encontró en la canción argentina y latinoamericana el camino para construir su propia identidad artística.

Entrevista de "Amamos Argentina".