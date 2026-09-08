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La Casa Blanca retira el juego "Construye el Muro" tras queja de la empresa Tetris

El juego "Construye el Muro", inspirado en Tetris y alojado en el sitio oficial del gobierno de EE. UU., fue retirado después de que la compañía Tetris denunciara infracción de derechos de autor.

08/09/2026 | 22:03Redacción Cadena 3

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La Casa Blanca retira el juego

FOTO: La Casa Blanca retira el juego "Construye el Muro"

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La Casa Blanca tomó la decisión de retirar el juego "Construye el Muro", que había sido publicado en su sitio web y que se asemejaba al famoso juego Tetris. Esta acción se produjo luego de que la Tetris Company manifestara su descontento, afirmando que no había participado en la creación del mismo y que tomaba muy en serio la infracción de derechos de autor.

El juego, que fue criticado por muchos como racista, tenía como objetivo apilar bloques de diferentes formas y tamaños para construir un muro con el pretexto de detener una "invasión de zombis en la frontera". Tras las críticas y la denuncia de la compañía, el juego dejó de estar disponible en el sitio oficial, mostrando un error 404 al intentar acceder a la página.

La Tetris Company publicó en su cuenta de Instagram: "No estuvimos involucrados en la creación de 'Construye el Muro' y tomamos muy en serio la infracción de derechos de autor". Este comentario fue parte de su respuesta a la controversia generada por el juego.

Después de la eliminación de "Construye el Muro", aún permanece disponible otro juego titulado Rio Run, en el que los jugadores controlan a un personaje masculino blanco cuyo objetivo es deportar a tantos personajes inmigrantes como sea posible.

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