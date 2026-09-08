La Casa Blanca retira el juego "Construye el Muro" tras queja de la empresa Tetris

La Casa Blanca tomó la decisión de retirar el juego "Construye el Muro", que había sido publicado en su sitio web y que se asemejaba al famoso juego Tetris. Esta acción se produjo luego de que la Tetris Company manifestara su descontento, afirmando que no había participado en la creación del mismo y que tomaba muy en serio la infracción de derechos de autor.

El juego, que fue criticado por muchos como racista, tenía como objetivo apilar bloques de diferentes formas y tamaños para construir un muro con el pretexto de detener una "invasión de zombis en la frontera". Tras las críticas y la denuncia de la compañía, el juego dejó de estar disponible en el sitio oficial, mostrando un error 404 al intentar acceder a la página.

La Tetris Company publicó en su cuenta de Instagram: "No estuvimos involucrados en la creación de 'Construye el Muro' y tomamos muy en serio la infracción de derechos de autor". Este comentario fue parte de su respuesta a la controversia generada por el juego.

Después de la eliminación de "Construye el Muro", aún permanece disponible otro juego titulado Rio Run, en el que los jugadores controlan a un personaje masculino blanco cuyo objetivo es deportar a tantos personajes inmigrantes como sea posible.