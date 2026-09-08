El emotivo abrazo de Tiafoe a Michelsen tras su triunfo en el US Open

FOTO: Tiafoe abraza a Michelsen y le ofrece un hombro para llorar tras su triunfo en el US Open

NUEVA YORK (AP) — Frances Tiafoe demostró ser un gran deportista al ofrecer consuelo a Alex Michelsen, quien tras perder en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, se mostró muy afectado. Tiafoe, tras su victoria, lo abrazó con calidez mientras Michelsen se desahogaba sobre su hombro.

Michelsen, que disputaba su primer cuarto de final en un Grand Slam, estuvo muy cerca de la victoria, habiendo ganado los dos primeros sets. Sin embargo, Tiafoe, el undécimo preclasificado, logró revertir la situación y se impuso con un marcador de 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6 (10-6). Su remontada comenzó cuando Michelsen no pudo cerrar el partido con su servicio en el tercer set, cuando estaba en ventaja de 5-4.

"Es un jugadorazo", comentó Tiafoe. "Debería haber ganado fácilmente hoy. Tengo que darle un reconocimiento a Alex Michelsen", añadió el tenista tras el encuentro.

Este fue el tercer enfrentamiento profesional entre ambos, y Tiafoe había ganado los dos partidos anteriores. Michelsen, tras su victoria en la cuarta ronda, había mencionado que estaba trabajando en su juego y que esperaba cambiar el rumbo de la serie.

"También es un tipo increíble y un muy buen amigo mío", expresó Michelsen, refiriéndose a Tiafoe.

Tiafoe, de 28 años, es uno de los principales referentes del tenis masculino estadounidense y un favorito del público en el Abierto de Estados Unidos, donde ha alcanzado su tercera semifinal.

Al anticipar el partido del domingo, Tiafoe destacó su amistad con Michelsen: "Tenemos una buena relación. Siempre nos estamos riendo y bromeando".

Michelsen dejó la cancha con una toalla sobre la cabeza, levantando el brazo en señal de agradecimiento hacia los aplausos del público.