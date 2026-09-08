Julio César Falcioni, elegido mejor DT de la octava fecha del Torneo Clausura 2026

Buenos Aires, 8 septiembre (NA) – El director técnico de Atlético Tucumán, Julio César Falcioni, fue reconocido como el mejor DT de la octava fecha del Torneo Clausura 2026, tras su victoria por 2 a 1 contra Racing.

De acuerdo a información de la Agencia Noticias Argentinas, este es el primer reconocimiento que recibe el entrenador de 70 años en el torneo, en medio de una destacada campaña al frente del "Decano" tucumano, con ocho victorias en 19 partidos y el acceso a cuartos de final de la Copa Argentina 2026.

Luego de su importante triunfo en el "Cilindro", el equipo tucumano se enfrenta a un calendario exigente, ya que deberá recibir a River Plate el sábado 12 de septiembre a las 17:30 y posteriormente buscar el pase a la semifinal de la copa nacional el miércoles 16 a partir de las 19:00.

Falcioni continúa consolidando su exitoso ciclo en Atlético Tucumán y, tras el triunfo clave ante Racing, fue elegido por la Liga Profesional de Fútbol (LPF) como el mejor entrenador de la octava fecha del torneo.

A pesar del resultado, el equipo tucumano mostró una superioridad notable sobre la "Academia" desde el inicio del encuentro.

El entrenador supo leer el clima del estadio, considerando el mal momento que atraviesa el equipo de Avellaneda, y dispuso que su equipo jugara con gran intensidad desde el comienzo.

Con una capacidad de contraataque veloz, Atlético Tucumán no pudo capitalizar un penal a los 14 minutos del primer tiempo, pero logró abrir el marcador a los 23 minutos gracias a un gran remate del mediocampista Lautaro Godoy, en una jugada que recorrió todo el ancho de la cancha.

El "Decano" mantuvo su nivel y obligó al entrenador Juan Pablo Vojvoda a realizar dos cambios a los 30 minutos del primer tiempo, aunque el segundo tiempo fue diferente: la visita decidió replegarse y cedió la posesión ante un Racing que, aunque con más empuje que juego, logró empatar.

No obstante, en el tercer minuto de descuento de la segunda parte, un desborde por la derecha y un centro atrás habilitaron al atacante Ramiro Ruiz Rodríguez, que sin marca solo tuvo que empujar la pelota al fondo de la red.

Este triunfo agónico provocó el descontento del público local y puso a Vojvoda en una posición complicada, confirmando el exitoso ciclo de Falcioni en Tucumán: con el objetivo de evitar el descenso, el "Emperador" ya ha sumado 21 puntos para los promedios y no ha perdido en los últimos cinco partidos, además de ubicarse cuarto en su zona del Torneo Clausura y clasificado a cuartos de final de la Copa Argentina.

Agencia NA