Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy martes 8 de septiembre.
El sorteo número 26556 de la quiniela nocturna se realizó el martes 8 de septiembre a las 21:00, destacando el número 6873 en la primera posición, correspondiente a "A primera (Hospital)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 26556 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el martes 8 de septiembre a las 21:00, destacando el número a la cabeza 6873, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Hospital).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 6873
2° 5429
3° 8605
4° 6154
5° 1889
6° 7156
7° 3218
8° 1249
9° 6835
10° 0471
11° 2422
12° 7470
13° 3181
14° 6304
15° 3193
16° 5649
17° 5817
18° 4829
19° 5738
20° 7642
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26556 de la quiniela nocturna.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 8 de septiembre a las 21:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número 6873, correspondiente a "A primera (Hospital)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se puede consultar más información?
En la página de resultados de la quiniela nocturna.