Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy martes 8 de septiembre.

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El número de sorteo 26556 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el martes 8 de septiembre a las 21:00, destacando el número a la cabeza 6873, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Hospital).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 6873

2° 5429

3° 8605

4° 6154

5° 1889

6° 7156

7° 3218

8° 1249

9° 6835

10° 0471

11° 2422

12° 7470

13° 3181

14° 6304

15° 3193

16° 5649

17° 5817

18° 4829

19° 5738

20° 7642