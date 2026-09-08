El fenómeno del divorcio en redes: creadores encuentran apoyo al compartir sus historias

En el a menudo pulido y artificial mundo de Instagram, una reciente publicación de Monette Wagner ha captado la atención por su sinceridad desgarradora. La fotógrafa de 36 años, madre de tres hijos, se dirigió a sus seguidores con una impactante declaración: "El divorcio puede sentirse como una muerte".

A través de un formato que parece un diario digital, Wagner ha compartido videos en tiempo real que reflejan las emociones y cambios en su vida tras su separación. Temas como la búsqueda de independencia financiera, la adaptación a la crianza compartida y la superación del dolor son recurrentes en sus publicaciones en Instagram.

Un número creciente de personas, predominantemente mujeres, están utilizando las redes sociales para contar sus historias sin filtros sobre el divorcio, ofreciendo y buscando consejos en la comunidad digital.

Este tipo de contenido no solo ayuda a los creadores a sanar, sino que también permite a sus seguidores identificarse y reflexionar sobre sus propias experiencias. Wagner, quien ya tenía una plataforma en Instagram para su trabajo fotográfico, ha decidido enfocarse en esta faceta más vulnerable de su vida.

Junto a las dificultades, también comparte aprendizajes y reflexiones positivas. Ha manifestado su deseo de reconectar con la persona segura y curiosa que era antes de su matrimonio, retomando pasiones olvidadas como el patinaje y el aprendizaje de técnicas de DJ. "Quería mostrarles a mis hijos que se puede seguir siendo fuerte incluso en estos días difíciles. Quería mostrarles la fuerza de la esperanza", expresó Wagner. "Me siento más segura. Me siento resiliente. He enfrentado mi miedo a mostrarme vulnerable y a ser auténtica".

Las redes sociales, especialmente TikTok, han visto un auge en el contenido relacionado con el divorcio, donde se ha acuñado el término "Divorce-tok". La variedad de detalles que los creadores deciden compartir sobre sus matrimonios y separaciones varía considerablemente. Algunos optan por mantener la privacidad de sus exparejas, mientras que otros abren un libro sobre los problemas que llevaron a la ruptura.

El atractivo de los relatos personales en video, donde los creadores se expresan de manera íntima y cercana, ha resonado profundamente en la audiencia. Algunos de estos creadores hacen de estas narrativas su enfoque principal, mientras que otros publican ocasionalmente. Recientemente, tendencias como el "verano de la divorciada atractiva" han cobrado fuerza, así como clips que muestran transformaciones físicas y emocionales tras una ruptura. La etiqueta #divorce ha acumulado millones de publicaciones en plataformas como TikTok e Instagram.

Jen Hamilton, enfermera de obstetricia con más de 5 millones de seguidores en TikTok, ha compartido su experiencia personal, revelando que su esposo llevaba una "doble vida". En sus videos, Hamilton mezcla momentos de llanto y humor, mostrando su proceso de asimilación con un optimismo palpable. En una celebración que llamó "Día de la Jendependencia", Hamilton conmemoró lo que habría sido su 14° aniversario de bodas, rodeada de amigos mientras quemaba las sábanas de su cama y brindaba por un futuro sin su matrimonio.

"Si comparto mi dolor, no me siento tan sola, porque hay muchas otras personas pasando por lo mismo", dijo Hamilton en un video de julio. La mayoría de los creadores que hablan sobre divorcios son mujeres, aunque algunos hombres también participan en esta conversación.

Muchos de estos creadores tienen como objetivo no solo compartir su historia, sino también construir una comunidad de apoyo para quienes enfrentan experiencias similares. Alex Daly, quien comenzó a compartir su historia tres años después de su divorcio, busca conectar con quienes aún están atravesando el proceso. "Es una situación realmente difícil que puede generar soledad y aislamiento", comentó.

La digitalización de las experiencias de divorcio ha permitido a muchos encontrar consuelo en la comunidad, algo que puede ser más difícil en la vida real. Tasha R. Dunn, profesora asociada de la Universidad de Toledo, explica que es más fácil compartir en línea que organizar encuentros presenciales para hablar de temas tan sensibles.

Sin embargo, esta franqueza puede tener sus riesgos, especialmente durante un proceso legal. Jackie Combs, abogada de familia en Los Ángeles, advierte que compartir detalles íntimos puede ser perjudicial, ya que cualquier publicación podría ser utilizada como prueba en un juicio. A pesar de esto, Combs también reconoce el papel positivo de las redes en desestigmatizar el divorcio, mostrando que no es el final, sino una nueva etapa.

Las creadoras como Wagner y Daly enfrentan el acoso y la negatividad en línea, pero continúan compartiendo sus historias. "El divorcio todavía está rodeado de estigmas", señala Daly, quien afirma que su objetivo es mostrar que el divorcio puede ser un nuevo comienzo, no el fin.