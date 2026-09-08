FOTO: Los psicólogos que defendieron el tratamiento de Maradona en el juicio por su muerte

Buenos Aires, 8 de septiembre (NA) -- Dos testigos propuestos por el psicólogo Carlos Díaz, uno de los ocho acusados por la muerte de Diego Armando Maradona, afirmaron que el tratamiento ambulatorio de adicciones que cumplió el astro fue el adecuado y benefició al imputado.

Según informaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas, los psicólogos que testificaron son especialistas en adicciones: Damián Barreiro e Ignacio O'Donnell.

"Básicamente explicaron en qué consisten una internación ambulatoria, un tratamiento ambulatorio, una internación compulsiva, otra internación voluntaria, cómo es un centro de tratamiento abierto y un psiquiátrico", indicaron ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, quienes forman parte del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro.

Los psicólogos fueron convocados por los abogados Diego Olmedo y Hernán Guaita, defensores de Díaz, quien atendió a Maradona desde finales de octubre hasta el 25 de noviembre de 2020, fecha en que el futbolista falleció a los 60 años.

Ambos defendieron la modalidad domiciliaria del tratamiento contra las drogas que realizó Maradona en el country San Andrés, ubicado en el partido bonaerense de Tigre.

Además de Díaz, están imputados por el supuesto homicidio simple con dolo eventual del célebre futbolista el neurocirujano y ex médico de cabecera, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el enfermero Ricardo Almirón; el jefe de enfermería, Mariano Perroni; el clínico Pedro Di Spagna; y la coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini.

Por su parte, la enfermera Dahiana Gisela Madrid enfrentará un debate por jurados populares, aunque ese proceso se encuentra demorado debido a un planteo de recusación presentado contra la magistrada María Coelho.