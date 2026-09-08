Descubren entierro de élite con 38 osamentas y ajuares en la cultura preinca Chimú

FOTO: Hallan 38 osamentas con orejeras y collares en un entierro de élite de una cultura preinca de Perú

LIMA (AP) — Un equipo de arqueólogos peruanos informó el descubrimiento de una plataforma funeraria casi intacta, construida con barro, que alberga 38 osamentas acompañadas de ajuares pertenecientes a individuos de la élite de la cultura preinca Chimú. Esta civilización floreció entre los siglos X y XV en la costa norte del Pacífico de Perú.

La plataforma, que tiene cinco metros de altura y 17 metros de lado, cuenta con tres cámaras: una central y dos laterales, donde fueron encontradas las osamentas. Entre los objetos hallados se incluyen orejeras, collares de conchas marinas y cuarzo, tocados de cobre, plata y cajas de madera tallada con aplicaciones metálicas.

"En términos modernos, hemos encontrado un mausoleo donde un personaje principal es enterrado, y sus familiares más cercanos se van inhumando con él en espacios adyacentes", explicó Jorge Meneses, arqueólogo del proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura.

La osamenta del personaje central fue hallada incompleta, y los huesos del cráneo presentaban tintes rojizos, un detalle que indica un tratamiento funerario característico de entierros de alto rango. Una de las osamentas de los acompañantes fue hallada en posición boca arriba, un tratamiento poco común en el estilo Chimú, donde predominan las posiciones flexionadas o sentadas.

Meneses expresó que tuvieron "la suerte" de que la plataforma funeraria no había sido saqueada. "Esto nos permitirá comprender mejor, a partir de las personas enterradas y los artefactos que los acompañaron, cómo se desarrollaron estas ceremonias y cómo se llevaron a cabo estos ritos", añadió.

La plataforma fue descubierta dentro de Chan Chan, una ciudad de barro que abarca 20 kilómetros cuadrados y fue la capital del reino Chimú. Este lugar fue habitado desde el 900 d.C. y durante cinco siglos, hasta que fue progresivamente abandonado tras la conquista de los Chimú por los Incas en el siglo XV.

Chan Chan está situada junto a Trujillo, la tercera ciudad más poblada de Perú. En los últimos años, otros arqueólogos han encontrado más de 300 osamentas de niños que se presume fueron sacrificados en rituales relacionados con el fenómeno de El Niño.

Julio Abanto, arqueólogo peruano que ha trabajado en excavaciones en la costa de Lima y no forma parte del proyecto, comentó que este tipo de hallazgo en Chan Chan, por la cantidad de acompañantes, "es excepcional y ofrece un panorama bastante nuevo para la arqueología, y su conservación casi intacta tiene un enorme valor".