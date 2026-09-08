Enzo Fernández agradeció al DT del Manchester City por facilitar su traspaso desde Chelsea

Buenos Aires, 8 de septiembre (NA) - Enzo Fernández habló tras el triunfo del Manchester City por 2 a 0 ante el Porto, en el inicio de la UEFA Champions League. El mediocampista llegó recientemente al equipo ciudadano desde el Chelsea, en uno de los traspasos más costosos de la historia, con un valor de 146 millones de euros.

El fin de semana tuvo su debut "de emergencia" con la camiseta celeste, debido a la lesión de Nico O'Reilly en el calentamiento previo. En esa ocasión, fue clave en la jugada que resultó en el gol de Erling Haaland, y en el encuentro ante el equipo portugués, le brindó una asistencia al delantero noruego, quien anotó el primero de su doblete.

Tras el partido, Enzo Fernández subrayó la importancia de Enzo Maresca, director técnico del Manchester City, en su llegada al club: "Estoy tan feliz de que Enzo Maresca hizo todo lo posible para que el traspaso se concretara". Además, el mediocampista argentino expresó su agradecimiento en declaraciones a Prime Video: "Estoy tan agradecido por todo lo que ha hecho por mí y mi familia".

Respecto a sus expectativas con el equipo y su compromiso con el técnico italiano, afirmó: "Haré todo, 100% en cada sesión de entrenamiento y partido, para devolvérselo". Con el conjunto ciudadano, Enzo ya ha sido titular en sus dos primeros encuentros, comenzando a establecerse como una figura clave.